SCF080
Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik
Tenangkan si kecil dengan dot yang memberikan sirkulasi udara yang baik. Dot ultra air Philips Avent memiliki lubang ekstra besar untuk menjaga agar kulit bayi tetap kering. Pelindungnya yang ringan dirancang untuk aliran udara yang maksimal. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lubang udara ekstra besarnya mengalirkan udara ke kulit bayi Anda, menjaganya tetap lembut dan kering.
Koleksi Ultra Air yang selalu mengikuti tren terbaru. Desainnya cerah dan penuh warna, sehingga Anda dan bayi Anda mendapatkan pengalaman menyenangkan dengan empeng terbaru kami.
ultra air, terutama dot lembutnya, dirancang khusus agar terasa ringan dan nyaman.
Saat kami menanyakan para ibu mengenai respons anak-anak mereka terhadap dot silikon bertekstur kami, rata-rata 98% mengatakan bahwa bayi mereka menerima empeng ultra soft dan ultra air dari Philips Avent.
Dukung perkembangan oral si kecil dengan dot simetris yang dirancang dengan mempertimbangkan bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi bayi.
Wadah pembawa ultra air juga berfungsi sebagai pensteril. Jadi, Anda hanya perlu menambahkan air dan memasukkannya ke dalam microwave. Setelah itu, empeng pun bersih dan siap digunakan.
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