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  • Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik

    Philips Avent empeng ultra air

    SCF080

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik

    Tenangkan si kecil dengan dot yang memberikan sirkulasi udara yang baik. Dot ultra air Philips Avent memiliki lubang ekstra besar untuk menjaga agar kulit bayi tetap kering. Pelindungnya yang ringan dirancang untuk aliran udara yang maksimal. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp136.900,00

    Philips Avent empeng ultra air

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    Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik

    Lubang udara ekstra besar untuk sirkulasi udara pada kulit bayi

    • Kulit bayi Anda dapat bernapas
    • 6-18 bulan
    • Ortodontik & Bebas BPA
    • 2-kemasan
    Kulit bisa bernapas

    Kulit bisa bernapas

    Lubang udara ekstra besarnya mengalirkan udara ke kulit bayi Anda, menjaganya tetap lembut dan kering.

    Warna dan desain yang trendi

    Warna dan desain yang trendi

    Koleksi Ultra Air yang selalu mengikuti tren terbaru. Desainnya cerah dan penuh warna, sehingga Anda dan bayi Anda mendapatkan pengalaman menyenangkan dengan empeng terbaru kami.

    Tekstur ideal yang nyaman

    Tekstur ideal yang nyaman

    ultra air, terutama dot lembutnya, dirancang khusus agar terasa ringan dan nyaman.

    Disukai oleh bayi di seluruh dunia*

    Disukai oleh bayi di seluruh dunia*

    Saat kami menanyakan para ibu mengenai respons anak-anak mereka terhadap dot silikon bertekstur kami, rata-rata 98% mengatakan bahwa bayi mereka menerima empeng ultra soft dan ultra air dari Philips Avent.

    Dirancang dengan mempertimbangkan bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi bayi

    Dirancang dengan mempertimbangkan bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi bayi

    Dukung perkembangan oral si kecil dengan dot simetris yang dirancang dengan mempertimbangkan bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi bayi.

    Sterilkan dan simpan dalam satu kemasan praktis

    Sterilkan dan simpan dalam satu kemasan praktis

    Wadah pembawa ultra air juga berfungsi sebagai pensteril. Jadi, Anda hanya perlu menambahkan air dan memasukkannya ke dalam microwave. Setelah itu, empeng pun bersih dan siap digunakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      empeng ultra air
      2  pcs
    Badge-D2C

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    • *Uji konsumen tahun 2016-2017 di AS menunjukkan rata-rata tingkat penerimaan sebesar 98% terhadap dot bertekstur Philips Avent yang digunakan di empeng ultra air dan ultra soft untuk usia 0-6 bulan dan 6-18 bulan.
    • Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu agar tetap higienis
    • Merek empeng no 1 di dunia
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