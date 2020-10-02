Dot ringan dengan sirkulasi udara yang baik

Tenangkan si kecil dengan dot yang memberikan sirkulasi udara yang baik. Dot ultra air Philips Avent memiliki lubang ekstra besar untuk menjaga agar kulit bayi tetap kering. Pelindungnya yang ringan dirancang untuk aliran udara yang maksimal. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.