SCF085/04
Membuat kulit si kecil dapat bernapas
Tenangkan si kecil dengan kenyamanan udara. Empeng Philips Avent ultra air memiliki lubang udara ekstra besar untuk menjaga kulit bayi Anda tetap kering. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lubang udara ekstra besar menventilasi kulit bayi sehingga menjaganya tetap kering dan menenangkan.
Saat kami menanyakan para ibu mengenai respons anak-anak mereka terhadap dot silikon bertekstur kami, rata-rata 98% mengatakan bahwa bayi mereka menerima empeng ultra soft dan ultra air dari Philips Avent.
Kami memilih bahan silikon untuk dot Ultra Air dan Soft kami karena bahannya aman dan lembam, banyak digunakan dalam peralatan medis, bebas dari bahan kimia berbahaya, zat endokrin aktif (mis. BPA), dan alergen.
Dot silikon ortodontik kami yang simetris dan lembut didesain untuk pertumbuhan mulut yang alami.
Dot silikon bertekstur kami dirancang untuk meniru payudara ibu.
Travel case yang dilengkapi empeng ultra air kami yang lembut, juga berfungsi sebagai pensteril. Anda hanya perlu menambahkan air dan memasukkannya ke dalam microwave. Lalu, tenang saja. Sudah bersih untuk penggunaan berikutnya.
Empeng ultra air kami yang ultra lembut dirancang dan diproduksi di Belanda.
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