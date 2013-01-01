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  • Solusi mudah dan efektif untuk puting terbenam Solusi mudah dan efektif untuk puting terbenam Solusi mudah dan efektif untuk puting terbenam
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    Philips Avent Niplette™

    SCF152/01

    Solusi mudah dan efektif untuk puting terbenam

    Niplette™ membantu para ibu dengan puting rata atau terbenam untuk menyusui. Instrumen unik dan revolusioner ini memberikan solusi yang mudah, tanpa operasi, dan jangka panjang. Dalam hitungan minggu sejak digunakan terus-menerus, puting akan tetap keluar.

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    Philips Avent Niplette™

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    Solusi mudah dan efektif untuk puting terbenam

    Hasil yang terbukti secara klinis*

    • Pendekatan non-bedah
    • Untuk puting rata atau terbenam
    • 1 Niplette dan 2 Bantalan payudara
    Sebuah perangkat untuk puting rata atau terbenam

    Sebuah perangkat untuk puting rata atau terbenam

    10% perempuan memiliki puting terbenam atau non-protraktil, hal ini menyebabkan tekanan psikologis dan mempersulit proses menyusui bagi ibu dan bayi. Hisapan bayi seharusnya menarik puting keluar. Jika tidak, Niplette™ adalah solusi mudah yang nyaman. Perangkat ini memungkinkan perempuan dengan puting rata atau terbenam untuk menyusui dengan nyaman tanpa bedah invasif*. Perangkat ini terdiri dari cup puting transparan dengan flens segel yang terpasang ke katup dan port alat suntik.

    Prosedur mudah

    Prosedur mudah

    Letakkan cup pada areola menggunakan satu tangan, lalu udara ditarik menggunakan alat suntik 5 ml agar puting dapat terhisap ke cup. Pengguna mengontrol kekuatan hisapan agar puting ditarik dengan nyaman. Jika puting telah tertarik keluar, pengguna dapat terus beraktivitas seperti biasa dan mengenakan Niplette secara tersembunyi dalam bra setelah melepas alat suntik dari katup. Sebaiknya gunakan sesering mungkin selama penggunaan awal*.

    Ideal digunakan sebelum atau dalam 6 bulan pertama kehamilan

    Idealnya, Niplette sebaiknya digunakan sebelum kehamilan dan dikenakan selama 8 jam saat siang atau malam*. Jika payudara tidak terlalu sensitif, perangkat ini juga dapat digunakan dalam enam bulan pertama kehamilan untuk koreksi yang permanen atau setelah bayi lahir, beberapa menit sebelum menyusui. Niplette akan menghisap puting keluar, memudahkan bayi melekat, dan membantu proses menyusui selama beberapa hari pertama. Koreksi kosmetik permanen dapat terjadi setelah selesai menyusui, jika ini terjadi, Niplette dapat digunakan kembali dari waktu ke waktu.

    Hasil yang terbukti secara klinis

    Uji coba klinis* yang dilakukan terhadap Niplette membuktikan Niplette berhasil memberikan koreksi permanen pada puting rata atau terbenam, baik jika kondisi terjadi sejak pubertas, atau karena bedah pengecilan payudara. Asalkan tidak pernah menjalani bedah payudara, perempuan hamil yang khawatir tentang menyusui, berhasil menyusui dengan sukses. Koreksi permanen biasanya dicapai dalam waktu satu hingga tiga bulan jika digunakan terus-menerus.

    Informasi tambahan

    Niplette tidak akan berfungsi setelah ASI benar-benar mengalir. Tetapi, saat itu bayi sudah akan terbiasa berhasil melekat ke puting.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah membersihkan

      Bersihkan dengan air sabun hangat
      Y

    • Desain

      Desain tersembunyi
      Y

    • Bahan

      Bantalan payudara
      Telah diuji secara dermatologi
      Niplette
      Polipropilena

    • Item yang disertakan

      Bantalan payudara sekali pakai
      2  pcs
      Niplette
      1  pcs

    • Mudah digunakan

      Mudah disembunyikan di balik pakaian
      Spuit dorong yang akan menarik puting

    • Fungsi

      Solusi untuk puting yang datar
      Menggunakan isapan lembut

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • Sebelum Kehamilan
      • 0 - 6 bulan
      • Fase mulai menyusui

    Badge-D2C

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    • McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, Halaman 46–49
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