Ideal digunakan sebelum atau dalam 6 bulan pertama kehamilan

Idealnya, Niplette sebaiknya digunakan sebelum kehamilan dan dikenakan selama 8 jam saat siang atau malam*. Jika payudara tidak terlalu sensitif, perangkat ini juga dapat digunakan dalam enam bulan pertama kehamilan untuk koreksi yang permanen atau setelah bayi lahir, beberapa menit sebelum menyusui. Niplette akan menghisap puting keluar, memudahkan bayi melekat, dan membantu proses menyusui selama beberapa hari pertama. Koreksi kosmetik permanen dapat terjadi setelah selesai menyusui, jika ini terjadi, Niplette dapat digunakan kembali dari waktu ke waktu.