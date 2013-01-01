SCF152/01
Solusi mudah dan efektif untuk puting terbenam
Niplette™ membantu para ibu dengan puting rata atau terbenam untuk menyusui. Instrumen unik dan revolusioner ini memberikan solusi yang mudah, tanpa operasi, dan jangka panjang. Dalam hitungan minggu sejak digunakan terus-menerus, puting akan tetap keluar.See all benefits
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10% perempuan memiliki puting terbenam atau non-protraktil, hal ini menyebabkan tekanan psikologis dan mempersulit proses menyusui bagi ibu dan bayi. Hisapan bayi seharusnya menarik puting keluar. Jika tidak, Niplette™ adalah solusi mudah yang nyaman. Perangkat ini memungkinkan perempuan dengan puting rata atau terbenam untuk menyusui dengan nyaman tanpa bedah invasif*. Perangkat ini terdiri dari cup puting transparan dengan flens segel yang terpasang ke katup dan port alat suntik.
Letakkan cup pada areola menggunakan satu tangan, lalu udara ditarik menggunakan alat suntik 5 ml agar puting dapat terhisap ke cup. Pengguna mengontrol kekuatan hisapan agar puting ditarik dengan nyaman. Jika puting telah tertarik keluar, pengguna dapat terus beraktivitas seperti biasa dan mengenakan Niplette secara tersembunyi dalam bra setelah melepas alat suntik dari katup. Sebaiknya gunakan sesering mungkin selama penggunaan awal*.
Idealnya, Niplette sebaiknya digunakan sebelum kehamilan dan dikenakan selama 8 jam saat siang atau malam*. Jika payudara tidak terlalu sensitif, perangkat ini juga dapat digunakan dalam enam bulan pertama kehamilan untuk koreksi yang permanen atau setelah bayi lahir, beberapa menit sebelum menyusui. Niplette akan menghisap puting keluar, memudahkan bayi melekat, dan membantu proses menyusui selama beberapa hari pertama. Koreksi kosmetik permanen dapat terjadi setelah selesai menyusui, jika ini terjadi, Niplette dapat digunakan kembali dari waktu ke waktu.
Uji coba klinis* yang dilakukan terhadap Niplette membuktikan Niplette berhasil memberikan koreksi permanen pada puting rata atau terbenam, baik jika kondisi terjadi sejak pubertas, atau karena bedah pengecilan payudara. Asalkan tidak pernah menjalani bedah payudara, perempuan hamil yang khawatir tentang menyusui, berhasil menyusui dengan sukses. Koreksi permanen biasanya dicapai dalam waktu satu hingga tiga bulan jika digunakan terus-menerus.
Niplette tidak akan berfungsi setelah ASI benar-benar mengalir. Tetapi, saat itu bayi sudah akan terbiasa berhasil melekat ke puting.
Mudah membersihkan
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Fungsi
Tahap perkembangan
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