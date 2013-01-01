SCF156/00
Membantu Anda menyusui lebih lama
Pelindung puting Philips Avent SCF156/00 terbuat dari silikon ultra-halus, lembut, tak terbau, dan tak berasa, melindungi puting yang lecet atau pecah-pecah saat menyusui.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bayi Anda dapat dengan mudah menempelkan mulutnya dari balik pelindung dan menahan posisinya.
Pelindung Puting Philips Avent terbuat dari silikon ultra-halus yang tak berbau dan tak berasa.
Bayi Anda dapat tetap merasakan dan mencium kulit Anda dan terus merangsang produksi ASI saat menyusu, dan akan dengan mudah kembali ke payudara setelah puting Anda sembuh.
Pelindung Puting Philips Avent hanya didesain untuk digunakan jika puting Anda lecet atau pecah-pecah dan harus dengan saran dari profesional kesehatan.
Desain
Berat dan dimensi
Negara asal
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Fungsi
Tahap perkembangan
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