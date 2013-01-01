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  • Membantu Anda menyusui lebih lama Membantu Anda menyusui lebih lama Membantu Anda menyusui lebih lama

    Philips Avent Pelindung Puting

    SCF156/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Membantu Anda menyusui lebih lama

    Pelindung puting Philips Avent SCF156/01 terbuat dari silikon ultra-halus, lembut, tak terbau, dan tak berasa, melindungi puting yang lecet atau pecah-pecah saat menyusui.

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    Philips Avent Pelindung Puting

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    Membantu Anda menyusui lebih lama

    Perawatan payudara, melindungi puting yang lecet

    • Standar

    Mudah menempel pada mulut bayi Anda

    Bayi Anda dapat dengan mudah menempelkan mulutnya dari balik pelindung dan menahan posisinya.

    Dibuat dengan silikon ultra-halus yang tak berbau dan tak berasa

    Pelindung Puting Philips Avent terbuat dari silikon ultra-halus yang tak berbau dan tak berasa.

    Melindungi puting yang lecet saat menyusui

    Pelindung Puting Philips Avent hanya didesain untuk digunakan jika puting Anda lecet atau pecah-pecah dan harus dengan saran dari profesional kesehatan.

    Bentuknya memungkinkan kontak kulit dengan bayi

    Bayi Anda dapat tetap merasakan dan mencium kulit Anda dan terus merangsang produksi ASI saat menyusu, dan akan dengan mudah kembali ke payudara setelah puting Anda sembuh.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Memungkinkan bayi merasakan kulit Anda
      Y
      Memungkinkan bayi mencium kulit Anda
      Y

    • Berat dan dimensi

      Diameter
      21  milimeter

    • Negara asal

      Inggris
      Y

    • Bahan

      Pelindung puting
      • Bebas BPA*
      • Silikon

    • Item yang disertakan

      Pelindung Puting Standar
      2  pcs

    • Mudah digunakan

      Sembuh selagi tetap menyusui
      Y

    • Fungsi

      Mudah menempel pada mulut bayi (latch-on)
      SIlikon ultra-halus

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

    Badge-D2C

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