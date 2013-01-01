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  • Mudah menenangkan si kecil saat tidur Mudah menenangkan si kecil saat tidur Mudah menenangkan si kecil saat tidur

    Philips Avent Empeng malam hari

    SCF176/22

    Mudah menenangkan si kecil saat tidur

    Tenangkan bayi Anda saat tidur dengan empeng Philips Avent Classic Night Time: gagang yang berpendar dalam gelap menjadikannya mudah dicari di malam hari. Ketika bayi tertidur, dot ortodontik kami yang lembut mendukung pertumbuhan mulut alami bayi Anda.

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    Philips Avent Empeng malam hari

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    Mudah menenangkan si kecil saat tidur

    Gagang unik yang berpendar dalam gelap

    • Dengan gagang berpendar dalam gelap
    • 6-18 bulan
    • Ortodontik & Bebas BPA
    • 2-kemasan
    Lebih mudah dicari di malam hari berkat gagang yang berpendar dalam gelap

    Lebih mudah dicari di malam hari berkat gagang yang berpendar dalam gelap

    Kami tahu menidurkan kembali si kecil sangatlah penting. Gagang unik yang berpendardalam gelap memudahkan Anda mencari empeng tanpa harus menghidupkan lampu.*

    Dirancang untuk perkembangan mulut secara alami

    Dirancang untuk perkembangan mulut secara alami

    Dot silikon kami yang lentur memiliki bentuk simetris yang mendukung pertumbuhan langit-langit, gigi, dan gusi bayi Anda.

    Dibuat di pabrik pemenang penghargaan kami di Inggris

    Dibuat di pabrik pemenang penghargaan kami di Inggris

    Yakinlah bahwa kenyamanan si kecil berada di tangan yang tepat. Empeng ini dibuat di situs pabrik penghargaan kami di Inggris.*

    Gagang pengaman agar mudah dilepas

    Gagang pengaman agar mudah dilepas

    Gagang pengaman memudahkan Anda dalam melepas empeng bayi kapan saja. Bahkan tangan yang kecil dapat memegangnya!

    Tutup snap-on menjaga agar empeng bayi Anda tetap bersih

    Tutup snap-on menjaga agar empeng bayi Anda tetap bersih

    Bila empeng tidak digunakan, cukup pasang penutupnya sebelum disimpan agar dot aman dan bersih.

    Mudah dibersihkan agar ekstra higienis

    Mudah dibersihkan agar ekstra higienis

    Menjaga Empeng dan dot si kecil tetap bersih sangatlah mudah: Cukup simpan dalam pensteril atau rendam dalam air mendidih.

    Spesifikasi Teknis

    • Higienis

      Dapat disterilkan
      Y
      Aman di mesin cuci piring
      Y
      Mudah dibersihkan
      Y

    • Pengaman

      Bebas BPA
      Y
      Gagang cincin pengaman
      Y

    • Item yang disertakan

      Empeng malam hari klasik
      2  pcs

    Badge-D2C

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    • Paparkan gagang berpendar dalam gelap pada cahaya sebelum digunakan.
    • Merek empeng no 1 di dunia
    • Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu agar tetap higienis
    • Produk kami mendukung ibu dan bayi di setiap tahap pertumbuhan
    • Produsen Terbaik Tahun 2014
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