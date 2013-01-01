SCF178/14
Cocok untuk kulit sensitif berkat sirkulasi udara nyaman
Biarkan kulit si kecil bebas bernapas dengan empeng Philips Avent Freeflow. Pelindung melengkung dengan 6 lubang udara untuk aliran udara ekstra membantu mengurangi iritasi kulit. Dot ortodontik kami yang lembut mendukung pertumbuhan mulut alami bayi Anda.See all benefits
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Kulit perlu bernapas, terutama kulit si kecil. Pelindung kami memiliki 6 lubang udara untuk aliran udara ekstra, dirancang untuk mengurangi iritasi kulit.
Dot silikon kami yang lentur memiliki bentuk simetris yang mendukung pertumbuhan langit-langit, gigi, dan gusi bayi Anda.
Yakinlah bahwa kenyamanan si kecil berada di tangan yang tepat. Empeng ini dibuat di situs pabrik penghargaan kami di Inggris.*
Gagang pengaman memudahkan Anda dalam melepas empeng bayi kapan saja. Bahkan tangan yang kecil dapat memegangnya!
Bila empeng tidak digunakan, cukup pasang penutupnya sebelum disimpan agar dot aman dan bersih.
Menjaga Empeng dan dot si kecil tetap bersih sangatlah mudah: Cukup simpan dalam pensteril atau rendam dalam air mendidih.
Higienis
Pengaman
Item yang disertakan
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