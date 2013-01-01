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  • Cocok untuk kulit sensitif berkat sirkulasi udara nyaman Cocok untuk kulit sensitif berkat sirkulasi udara nyaman Cocok untuk kulit sensitif berkat sirkulasi udara nyaman

    Philips Avent Empeng aliran bebas

    SCF178/23

    Cocok untuk kulit sensitif berkat sirkulasi udara nyaman

    Biarkan kulit si kecil bernapas dengan empeng Philips Avent Freeflow. Pelindungnya dilengkapi 6 lubang udara untuk aliran udara ekstra, dirancang untuk mengurangi iritasi kulit. Dot ortodontik kami yang lembut mendukung pertumbuhan mulut alami bayi Anda.

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    Philips Avent Empeng aliran bebas

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    Cocok untuk kulit sensitif berkat sirkulasi udara nyaman

    Lubang udara ekstra memudahkan kulit bernapas

    • Menenangkan dengan kenyamanan udara
    • 0-6 bulan
    • Ortodontik & Bebas BPA
    • 2-kemasan
    Lubang udara ekstra memudahkan kulit bayi bernapas

    Lubang udara ekstra memudahkan kulit bayi bernapas

    Kulit perlu bernapas, terutama kulit si kecil. Pelindung kami memiliki 6 lubang udara untuk aliran udara ekstra, dirancang untuk mengurangi iritasi kulit.

    9 dari 10 bayi menyukai empeng kami*

    9 dari 10 bayi menyukai empeng kami*

    Bayi tahu yang mereka suka! Kami bertanya kepada ibu bagaimana respons si kecil terhadap dot Philips Avent dan 9 dari 10 bayi menyukai empeng kami.*

    Dirancang untuk perkembangan mulut secara alami

    Dirancang untuk perkembangan mulut secara alami

    Dot silikon kami yang lentur memiliki bentuk simetris yang mendukung pertumbuhan langit-langit, gigi, dan gusi bayi Anda.

    Dibuat di pabrik pemenang penghargaan kami di Inggris

    Dibuat di pabrik pemenang penghargaan kami di Inggris

    Yakinlah bahwa kenyamanan si kecil berada di tangan yang tepat. Empeng ini dibuat di situs pabrik penghargaan kami di Inggris.*

    Gagang pengaman agar mudah dilepas

    Gagang pengaman agar mudah dilepas

    Gagang pengaman memudahkan Anda dalam melepas empeng bayi kapan saja. Bahkan tangan yang kecil dapat memegangnya!

    Tutup snap-on menjaga agar empeng bayi Anda tetap bersih

    Tutup snap-on menjaga agar empeng bayi Anda tetap bersih

    Bila empeng tidak digunakan, cukup pasang penutupnya sebelum disimpan agar dot aman dan bersih.

    Mudah dibersihkan agar ekstra higienis

    Mudah dibersihkan agar ekstra higienis

    Menjaga Empeng dan dot si kecil tetap bersih sangatlah mudah: Cukup simpan dalam pensteril atau rendam dalam air mendidih.

    Spesifikasi Teknis

    • Higienis

      Dapat disterilkan
      Y
      Aman di mesin cuci piring
      Y
      Mudah dibersihkan
      Y

    • Pengaman

      Bebas BPA
      Y
      Gagang cincin pengaman
      Y

    • Item yang disertakan

      Empeng aliran bebas
      2  pcs

    Badge-D2C

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    • Merek empeng no 1 di dunia
    • Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu agar tetap higienis
    • Produk kami mendukung ibu dan bayi di setiap tahap pertumbuhan
    • Diuji secara online dengan 100 ibu, Inggris 2012
    • Produsen Terbaik Tahun 2014
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