SCF186/25
Mendukung pertumbuhan anak Anda
Philips Avent Pacifier 18 bulan+ mendukung pertumbuhan dan kebutuhan empeng anak yang berubah-ubah. Dotnya yang tahan gigitan mendukung pertumbuhan gigi dan gusi, namun tetap terasa nyaman. Tersedia dalam berbagai desain dan warna yang lucu.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dot yang tahan gigitan pada empeng ini didesain khusus untuk bayi yang lebih besar.*
Kulit perlu bernapas, terutama kulit si kecil. Pelindung kami memiliki 6 lubang udara untuk aliran udara ekstra, dirancang untuk mengurangi iritasi kulit.
Yakinlah bahwa kenyamanan si kecil berada di tangan yang tepat. Empeng ini dibuat di situs pabrik penghargaan kami di Inggris.*
Gagang pengaman memudahkan Anda dalam melepas empeng bayi kapan saja. Bahkan tangan yang kecil dapat memegangnya!
Bila empeng tidak digunakan, cukup pasang penutupnya sebelum disimpan agar dot aman dan bersih.
Menjaga Empeng dan dot si kecil tetap bersih sangatlah mudah: Cukup simpan dalam pensteril atau rendam dalam air mendidih.
Psikolog Klinis Orang Tua dan Bayi kami berbagi metode mudah dan kiat-kiat berguna tentang cara berhenti mengempeng di www.philips.com/sootherfree. Kiat dan trik ini akan membantu anak Anda untuk secara bertahap berhenti mengempeng.
Higienis
Pengaman
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