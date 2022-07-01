SCF222/02
Dot lembut untuk kulit bayi yang sensitif
Lindungi kulit sensitif si buah hati dengan dot lembut Philips Avent. Pelindung lentur lembut* kami mengikuti kontur pipi bayi, sehingga akan lebih sedikit menimbulkan bekas dan mengurangi iritasi, membuatnya lebih nyaman.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kulit bayi perlu perawatan ekstra. Teknologi pelindung kami memungkinkan empeng mengikuti lekuk alami wajah bayi Anda. Si kecil hanya akan mengalami sedikit bekas pada kulit dan lebih sedikit iritasi pada pipinya.
Pelindung melengkung kami meminimalkan tekanan pada pipi bayi untuk kelembutan ekstra pada kulit.
Dengan penuh pertimbangan, kami memilih bahan silikon untuk dot ultra air kami yang ultra-lembut, karena bahannya aman dan lembam, banyak digunakan dalam aplikasi medis, bebas dari bahan kimia berbahaya, zat endokrin aktif (mis. BPA), dan alergen.
Dot silikon ortodontik kami yang simetris dan lembut didesain untuk pertumbuhan mulut yang alami.
Dot silikon bertekstur kami dirancang untuk meniru payudara ibu.
Travel case yang dilengkapi empeng ultra air kami yang lembut, juga berfungsi sebagai pensteril. Anda hanya perlu menambahkan air dan memasukkannya ke dalam microwave. Lalu, tenang saja. Sudah bersih untuk penggunaan berikutnya.
Empeng ultra air kami yang ultra lembut dirancang dan diproduksi di Belanda.
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