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  • Dot lembut untuk kulit bayi yang sensitif Dot lembut untuk kulit bayi yang sensitif Dot lembut untuk kulit bayi yang sensitif

    Philips Avent ultra soft empeng lembut

    SCF223/03

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Dot lembut untuk kulit bayi yang sensitif

    Lindungi kulit sensitif si buah hati dengan dot lembut Philips Avent. Pelindung lentur lembut* kami mengikuti kontur pipi bayi, sehingga akan lebih sedikit menimbulkan bekas dan mengurangi iritasi, membuatnya lebih nyaman.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp146.900,00

    Philips Avent ultra soft empeng lembut

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    Dot lembut untuk kulit bayi yang sensitif

    Untuk lebih sedikit bekas dan meminimalkan iritasi kulit

    • lembut dan fleksibel
    • Ortodontik & Bebas BPA
    • 2-kemasan
    • 6-18 bulan
    Pelindung lembut dan fleksibel

    Pelindung lembut dan fleksibel

    Kulit bayi perlu perawatan ekstra. Teknologi pelindung kami memungkinkan empeng mengikuti lekuk alami wajah bayi Anda. Si kecil hanya akan mengalami sedikit bekas pada kulit dan lebih sedikit iritasi pada pipinya.

    Pelindung melengkung

    Pelindung melengkung

    Pelindung melengkung kami meminimalkan tekanan pada pipi bayi untuk kelembutan ekstra pada kulit.

    Dot terbuat dari 100% silikon food-grade

    Dot terbuat dari 100% silikon food-grade

    Dengan penuh pertimbangan, kami memilih bahan silikon untuk dot ultra air kami yang ultra-lembut, karena bahannya aman dan lembam, banyak digunakan dalam aplikasi medis, bebas dari bahan kimia berbahaya, zat endokrin aktif (mis. BPA), dan alergen.

    Pertumbuhan mulut yang sehat

    Pertumbuhan mulut yang sehat

    Dot silikon ortodontik kami yang simetris dan lembut didesain untuk pertumbuhan mulut yang alami.

    Rasa alami untuk bayi

    Rasa alami untuk bayi

    Dot silikon bertekstur kami dirancang untuk meniru payudara ibu.

    Sterilkan dalam 3 menit untuk sterilisasi yang praktis

    Sterilkan dalam 3 menit untuk sterilisasi yang praktis

    Travel case yang dilengkapi empeng ultra air kami yang lembut, juga berfungsi sebagai pensteril. Anda hanya perlu menambahkan air dan memasukkannya ke dalam microwave. Lalu, tenang saja. Sudah bersih untuk penggunaan berikutnya.

    Didesain dan diproduksi di Belanda

    Didesain dan diproduksi di Belanda

    Empeng ultra air kami yang ultra lembut dirancang dan diproduksi di Belanda.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      empeng ultra lembut
      2  pcs
    Badge-D2C

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    • Uji konsumen 2016-2017 di AS menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 98% terhadap dot bertekstur Philips Avent, yang digunakan di semua empeng ultra air dan ultra lembut kami.
    • Uji konsumen 2016-2017 di AS menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 98% terhadap dot bertekstur Philips Avent yang digunakan di semua empeng ultra air dan lembut kami.
    • 85% ibu yang disurvei menganggap empeng ini lebih lembut dari delapan model lain dari merek terkemuka, riset independen, di Amerika Serikat pada Februari 2017.
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