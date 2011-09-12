SCF253/20
Nyaman sepanjang malam
Bantalan payudara Philips Avent SCF253/20 yang unik dirancang khusus untuk membantu Anda tetap kering dan nyaman saat tidur.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Bantalan payudara Philips Avent memiliki bentuk lebih lebar dan bagian tengah lebih tebal untuk menyerap lebih banyak. Pita perekat ganda untuk memasang bantalan dengan kuat.
Dirancang untuk perlindungan ekstra saat berbaring.
Bantalan payudara Philips Avent memiliki banyak lapisan untuk penyerapan super dan lapisan atas satu arah yang mengunci kelembapan di dalam bantalan.
Lapisan atas yang sangat lembut dan bahan alami berpori. Teruji secara dermatologi.
Dikembangkan bersama bidan dan penasihat perawatan bayi, Vicky Scott, yang sudah 15 tahun mendukung para ibu memberikan ASI.
Dikemas terpisah untuk kehigienisan ekstra.
Dimensi & berat
Terasa sangat lembut
Desain
Negara asal
Bahan
Item yang disertakan
Fungsi
Kenyamanan maksimal
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