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  • Nyaman sepanjang malam Nyaman sepanjang malam Nyaman sepanjang malam

    Philips Avent Bantalan payudara sekali pakai

    SCF253/20

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nyaman sepanjang malam

    Bantalan payudara Philips Avent SCF253/20 yang unik dirancang khusus untuk membantu Anda tetap kering dan nyaman saat tidur.

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    Philips Avent Bantalan payudara sekali pakai

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    Nyaman sepanjang malam

    Bantalan payudara untuk malam hari

    • 20 bantalan untuk malam hari
    Perlindungan semalaman

    Perlindungan semalaman

    Bantalan payudara Philips Avent memiliki bentuk lebih lebar dan bagian tengah lebih tebal untuk menyerap lebih banyak. Pita perekat ganda untuk memasang bantalan dengan kuat.

    Penghalang kebocoran sekeliling

    Penghalang kebocoran sekeliling

    Dirancang untuk perlindungan ekstra saat berbaring.

    Ultra-Kering

    Ultra-Kering

    Bantalan payudara Philips Avent memiliki banyak lapisan untuk penyerapan super dan lapisan atas satu arah yang mengunci kelembapan di dalam bantalan.

    Terasa sangat lembut

    Terasa sangat lembut

    Lapisan atas yang sangat lembut dan bahan alami berpori. Teruji secara dermatologi.

    Dikembangkan bersama pakar menyusui

    Dikembangkan bersama bidan dan penasihat perawatan bayi, Vicky Scott, yang sudah 15 tahun mendukung para ibu memberikan ASI.

    Higienis

    Dikemas terpisah untuk kehigienisan ekstra.

    Spesifikasi Teknis

    • Dimensi & berat

      Dimensi
      140x140x100  milimeter

    • Terasa sangat lembut

      Lapisan atas yang sangat lembut
      • Bahan alami berpori
      • Telah diuji secara dermatologi

    • Desain

      Bentuk berkontur tersembunyi
      Y

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Bahan

      Bantalan payudara
      • Telah diuji secara dermatologi
      • Bahan alami

    • Item yang disertakan

      Bantalan payudara siang hari sekali pakai
      2  pcs
      Bantalan payudara malam hari sekali pakai
      20  pcs

    • Fungsi

      Ultra-kering
      • Multi-lapis
      • Sisi atas satu arah

    • Kenyamanan maksimal

      Anti-selip
      Pita perekat

    Badge-D2C

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