SCF291/00
Pensterilan cepat, penyimpanan mudah
Sterilkan hingga enam botol beserta aksesori hanya dalam 10 menit. Bottle Sterilizer Advanced yang ramping tapi berkapasitas besar bekerja secara cepat dan efisien, membunuh 99,9% kuman* untuk waktu makan bebas cemas.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sterilisasi lembut, efektif, dan bebas dari bahan kimia dengan Philips AVENT. Setiap pensteril menggunakan tenaga uap murni–tidak lebih, tidak kurang– untuk membunuh 99,9% kuman berbahaya*.
Nikmati kecepatan dan keamanan dengan siklus sterilisasi yang berlangsung hanya 10 menit, setelah itu alat sterilisasi akan mati secara otomatis.
Baki tetesan baru kami melindungi pelat pemanas dari tetesan air susu, sehingga mengurangi kemungkinan bau tak sedap.
Pensteril canggih kami mampu menyesuaikan, mengurangi ukuran untuk barang yang lebih kecil seperti empeng, dan menghemat tempat pada meja Anda saat tidak digunakan.
Pembersihan pensteril yang menyeluruh dan bebas zat kimia akan menjaga isinya tetap steril hingga selama 24 jam. Bagaimana caranya? Cukup ditutup saja.
Pensteril kami ramping namun masih dapat menampung hingga enam botol bayi Philips AVENT. Ini juga cocok untuk semua kebutuhan penting lainnya, mulai dari dot dan empeng, hingga pompa ASI manual.
Atas ke bawah, dalam dan luar, pensteril ini cepat dan mudah dibersihkan–termasuk pelat pemanasnya. Sehingga Anda dapat menghabiskan waktu dengan si kecil.
Spesifikasi teknis
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Negara asal
Item yang disertakan
Spesifikasi kemasan
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