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  • Pensterilan cepat, penyimpanan mudah Pensterilan cepat, penyimpanan mudah Pensterilan cepat, penyimpanan mudah

    Philips Avent Pensteril Botol Susu

    SCF291/00

    Pensterilan cepat, penyimpanan mudah

    Sterilkan hingga enam botol beserta aksesori hanya dalam 10 menit. Bottle Sterilizer Advanced yang ramping tapi berkapasitas besar bekerja secara cepat dan efisien, membunuh 99,9% kuman* untuk waktu makan bebas cemas.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp1.399.900,00

    Philips Avent Pensteril Botol Susu

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    Pensterilan cepat, penyimpanan mudah

    Sterilkan hanya dalam 10 menit

    • Pensteril Botol
    • Lanjutan
    Ucapkan selamat tinggal pada bakteri berbahaya

    Ucapkan selamat tinggal pada bakteri berbahaya

    Sterilisasi lembut, efektif, dan bebas dari bahan kimia dengan Philips AVENT. Setiap pensteril menggunakan tenaga uap murni–tidak lebih, tidak kurang– untuk membunuh 99,9% kuman berbahaya*.

    Siklus sterilisasi hanya berlangsung 10 menit

    Siklus sterilisasi hanya berlangsung 10 menit

    Nikmati kecepatan dan keamanan dengan siklus sterilisasi yang berlangsung hanya 10 menit, setelah itu alat sterilisasi akan mati secara otomatis.

    Dirancang untuk mengurangi kemungkinan bau tak sedap

    Dirancang untuk mengurangi kemungkinan bau tak sedap

    Baki tetesan baru kami melindungi pelat pemanas dari tetesan air susu, sehingga mengurangi kemungkinan bau tak sedap.

    Pensteril kami dirancang untuk fleksibilitas yang menghemat tempat

    Pensteril kami dirancang untuk fleksibilitas yang menghemat tempat

    Pensteril canggih kami mampu menyesuaikan, mengurangi ukuran untuk barang yang lebih kecil seperti empeng, dan menghemat tempat pada meja Anda saat tidak digunakan.

    Tetap steril selama 24 jam*

    Tetap steril selama 24 jam*

    Pembersihan pensteril yang menyeluruh dan bebas zat kimia akan menjaga isinya tetap steril hingga selama 24 jam. Bagaimana caranya? Cukup ditutup saja.

    Lapang di dalam, ringkas di luar

    Lapang di dalam, ringkas di luar

    Pensteril kami ramping namun masih dapat menampung hingga enam botol bayi Philips AVENT. Ini juga cocok untuk semua kebutuhan penting lainnya, mulai dari dot dan empeng, hingga pompa ASI manual.

    Pensteril ini cepat dan mudah dibersihkan

    Pensteril ini cepat dan mudah dibersihkan

    Atas ke bawah, dalam dan luar, pensteril ini cepat dan mudah dibersihkan–termasuk pelat pemanasnya. Sehingga Anda dapat menghabiskan waktu dengan si kecil.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Konsumsi daya
      650  W
      Tegangan
      220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)
      Konsumsi daya (mode mati)
      <0,3 W (durasi hingga masuk ke mode mati otomatis: <1 mnt)

    • Berat dan dimensi

      Dimensi
      304 x 183 x 359  milimeter
      Berat
      1,78  kg

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Item yang disertakan

      Penjepit
      1  pcs
      Electric steam sterilizer
      1 buah

    • Spesifikasi kemasan

      Kemasan berbahan dasar kertas**
      Ya

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    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Hasil uji disediakan oleh laboratorium pengujian independen.
    • *Anda mungkin akan menerima kemasan berbahan dasar kertas lama atau baru selama masa transisi
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