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  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
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  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas
  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas

Dihentikan

Philips Avent Ultra airEmpeng

SCF349/10

Membuat kulit si kecil dapat bernapas
Tenangkan si kecil dengan kenyamanan udara. Empeng Philips Avent ultra air memiliki lubang udara ekstra besar untuk menjaga kulit bayi Anda tetap kering. Memiliki dot ekstra-kokoh untuk pertumbuhan gigi dan gusi. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.
Lihat semua manfaat
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merek yang direkomendasikan oleh para ibu di seluruh dunia1

Dirancang untuk menenangkan bayi saat tumbuh gigi

Membuat kulit si kecil dapat bernapas

  • Dot ekstra-kokoh

  • Ortodontik & Bebas BPA

  • 2 kemasan

  • 18+ bulan

Biarkan kulit bayi bernapas

Biarkan kulit bayi bernapas

Lubang udara ekstra besar menventilasi kulit bayi sehingga menjaganya tetap kering dan menenangkan.

Dot ekstra-kokoh

Dot ekstra-kokoh

Dot ekstra kuat mendukung bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi.

Dot terbuat dari 100% silikon food-grade

Dot terbuat dari 100% silikon food-grade

Kami memilih bahan silikon untuk dot Ultra Air dan Soft kami karena bahannya aman dan lembam, banyak digunakan dalam peralatan medis, bebas dari bahan kimia berbahaya, zat endokrin aktif (mis. BPA), dan alergen.

Spesifikasi Teknis

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  • Early access to sales.
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Penafian

  1. Berdasarkan survei kepuasan online yang dilakukan di seluruh dunia dengan 8.139 pengguna merek dan produk perawatan ibu dan anak pada tahun 2024. 

  1. Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu agar tetap higienis.