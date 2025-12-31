Membuat kulit si kecil dapat bernapas

Tenangkan si kecil dengan kenyamanan udara. Empeng Philips Avent ultra air memiliki lubang udara ekstra besar untuk menjaga kulit bayi Anda tetap kering. Memiliki dot ekstra-kokoh untuk pertumbuhan gigi dan gusi. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.