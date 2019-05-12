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  • Membuat kulit si kecil dapat bernapas Membuat kulit si kecil dapat bernapas Membuat kulit si kecil dapat bernapas

    Philips Avent Ultra air Empeng

    SCF376/21

    Membuat kulit si kecil dapat bernapas

    Tenangkan si kecil dengan kenyamanan ventilasi udara. Philips Avent Ultra Air memiliki lubang ekstra besar untuk menjaga kulit tetap kering. Gagangnya dapat menyala dalam gelap sehingga Anda dapat melihatnya ketika lampu padam. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp139.900,00

    Philips Avent Ultra air Empeng

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    Membuat kulit si kecil dapat bernapas

    Mudah ditemukan dalam gelap

    • Gagangnya berpendar dalam gelap
    • Ortodontik & Bebas BPA
    • 2-kemasan
    • 6-18 bulan
    Biarkan kulit bayi bernapas

    Biarkan kulit bayi bernapas

    Lubang udara ekstra besar menventilasi kulit bayi sehingga menjaganya tetap kering dan menenangkan.

    Tingkat penerimaan dot sebesar 98%*

    Tingkat penerimaan dot sebesar 98%*

    Saat kami menanyakan para orang tua mengenai respons anak-anak mereka terhadap dot silikon bertekstur kami, rata-rata 98% mengatakan bahwa bayi mereka dapat menerima empeng Soft dan Ultra Air dari Philips Avent.

    Berpendar dalam gelap, tahan lama

    Berpendar dalam gelap, tahan lama

    Gagangnya yang menyala dalam gelap memudahkan Anda menemukan empeng dengan cepat tanpa harus menyalakan lampu.

    Dot terbuat dari 100% silikon food-grade

    Dot terbuat dari 100% silikon food-grade

    Kami memilih bahan silikon untuk dot Ultra Air dan Soft kami karena bahannya aman dan lembam, banyak digunakan dalam peralatan medis, bebas dari bahan kimia berbahaya, zat endokrin aktif (mis. BPA), dan alergen.

    Pertumbuhan mulut yang sehat

    Pertumbuhan mulut yang sehat

    Dot silikon ortodontik kami yang simetris dan lembut didesain untuk pertumbuhan mulut yang alami.

    Rasa alami untuk bayi

    Rasa alami untuk bayi

    Dot silikon bertekstur kami dirancang untuk meniru payudara ibu.

    Sterilkan dalam 3 menit untuk sterilisasi yang praktis

    Sterilkan dalam 3 menit untuk sterilisasi yang praktis

    Travel case yang dilengkapi empeng ultra air kami yang lembut, juga berfungsi sebagai pensteril. Anda hanya perlu menambahkan air dan memasukkannya ke dalam microwave. Lalu, tenang saja. Sudah bersih untuk penggunaan berikutnya.

    Didesain dan diproduksi di Belanda

    Didesain dan diproduksi di Belanda

    Empeng ultra air kami yang ultra lembut dirancang dan diproduksi di Belanda.

    Spesifikasi Teknis

    • Higienis

      Dapat disterilkan
      Y
      Aman di mesin cuci piring
      Y
      Mudah dibersihkan
      Y

    • Pengaman

      Bebas BPA
      Y
      Gagang cincin pengaman
      Y

    • Aksesori yang disertakan

      Pensteril/tas jinjing
      Y

    • Item yang disertakan

      empeng ultra air
      2  pcs

    Badge-D2C

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    • Uji konsumen 2016-2017 di AS menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 98% terhadap dot bertekstur Philips Avent, yang digunakan di semua empeng Ultra Air dan Ultra Soft kami.
    • *Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu agar tetap higienis.
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