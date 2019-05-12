Membuat kulit si kecil dapat bernapas

Tenangkan si kecil dengan kenyamanan ventilasi udara. Philips Avent Ultra Air memiliki lubang ekstra besar untuk menjaga kulit tetap kering. Gagangnya dapat menyala dalam gelap sehingga Anda dapat melihatnya ketika lampu padam. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.