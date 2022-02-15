Memompa ASI tanpa harus mencondongkan badan

Bersantailah saat memompa ASI, berkat desain pompa yang memungkinkan Anda duduk tegak tanpa harus mencondongkan badan. Tidak perlu mencondongkan badan, terbukti secara klinis memungkinkan posisi badan yang nyaman saat memompa ASI*. Berdasarkan hasil uji klinis produk yang diikuti oleh 20 peserta (2019); 90% peserta merasa nyaman dengan posisi badannya saat memompa ASI (elektrik tunggal); 95% peserta merasa nyaman dengan posisi badannya saat memompa ASI (elektrik ganda).