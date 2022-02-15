Cari istilah

    Philips Avent Pompa ASI elektrik Advanced

    SCF393/11

    Nikmati kemudahan memompa ASI dengan Pompa ASI Elektrik Philips Avent. Keseimbangan sempurna antara isapan dan stimulasi puting yang terinspirasi dari ritme minum bayi serta bantalan lembut yang menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk puting Anda. Selengkapnya, baca di bawah.

    Harga ritel yang disarankan: Rp4.439.900,00

    Philips Avent Pompa ASI elektrik Advanced

    Teknologi gerakan alami untuk aliran ASI lebih cepat*

    • Ganda
    • Menggunakan kabel
    Teknologi Natural Motion untuk aliran ASI yang lebih cepat*

    Teknologi Natural Motion untuk aliran ASI yang lebih cepat*

    Memompa lebih banyak ASI dalam waktu yang lebih singkat* dengan bantalan yang menstimulasi payudara untuk mengeluarkan ASI layaknya saat Anda menyusui langsung. Pompa ini dengan mudah menyesuaikan mode stimulasi hingga mode pemompaan ASI, serta memberikan level stimulasi dan daya isap yang tepat pada puting agar aliran ASI maksimal. Berdasarkan hasil waktu dimulainya aliran ASI (waktu hingga mencapai Refleks Pemerahan ASI [Milk Ejection Reflex/MER]).*

    Satu ukuran bantalan silikon yang lembut dan adaptif

    Satu ukuran bantalan silikon yang lembut dan adaptif

    Satu ukuran cocok untuk semua ibu menyusui. Karena bentuk dan ukuran payudara setiap orang berbeda-beda, bantalan silikon ini dapat bergerak lentur dan menyesuaikan dengan ukuran puting Anda. Cocok untuk 99,98% ukuran puting* (hingga 30 mm).

    Pemilihan dot yang tepat adalah hal penting

    Pemilihan dot yang tepat adalah hal penting

    Jika bayi Anda yang baru lahir tidak mengonsumsi cukup ASI secara konsisten saat disusui atau mengalami kesulitan dalam mengonsumsi ASI, gunakan dot dengan laju aliran ASI yang lebih tinggi. Jika masalah pemberian ASI berlanjut, konsultasikan dengan tenaga kesehatan.

    Memompa ASI tanpa harus mencondongkan badan

    Memompa ASI tanpa harus mencondongkan badan

    Bersantailah saat memompa ASI, berkat desain pompa yang memungkinkan Anda duduk tegak tanpa harus mencondongkan badan. Tidak perlu mencondongkan badan, terbukti secara klinis memungkinkan posisi badan yang nyaman saat memompa ASI*. Berdasarkan hasil uji klinis produk yang diikuti oleh 20 peserta (2019); 90% peserta merasa nyaman dengan posisi badannya saat memompa ASI (elektrik tunggal); 95% peserta merasa nyaman dengan posisi badannya saat memompa ASI (elektrik ganda).

    Pilih aliran dot yang tepat untuk bayi Anda

    Pilih aliran dot yang tepat untuk bayi Anda

    Setiap bayi memiliki cara dan kebiasaan menyusu masing-masing. Kami telah merancang berbagai aliran dot yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan botol Anda. Semua Dot Natural Response terbuat dari silikon lembut.

    Pengalaman yang dipersonalisasi, 8 + 16 level pengaturan

    Pengalaman yang dipersonalisasi, 8 + 16 level pengaturan

    Sesuaikan setiap sesi memompa ASI dengan kebutuhan Anda dengan berbagai pengaturan stimulasi dan pemompaan ASI. Pompa ASI kami menawarkan 8 level stimulasi dan 16 level pemompaan ASI untuk pengalaman yang dipersonalisasi.

    Jumlah komponen yang minim dan pengaturan yang intuitif

    Jumlah komponen yang minim dan pengaturan yang intuitif

    Sistem pemompaan ASI yang tertutup mencegah susu mengalir keluar sehingga lebih sedikit yang harus dibersihkan. Jumlah komponen yang lebih sedikit juga memudahkan pemasangan.

    Fungsi memori

    Fungsi memori

    Nyaman dengan pengaturan tertentu? Pompa ASI ini secara otomatis mengingat pengaturan terakhir Anda. Jadi, Anda hanya perlu duduk dan menekan mulai.

    Tas dan pouch untuk pompa ASI

    Tas dan pouch untuk pompa ASI

    Gunakan tas yang dibuat khusus dan pouch berinsulasi untuk membawa pompa ASI Anda dan meminimalkan tumpukan.

    Motornya hening agar mendapatkan pengalaman yang lebih privat di mana pun Anda berada

    Motornya hening agar mendapatkan pengalaman yang lebih privat di mana pun Anda berada

    Pompa ASI kapan pun dan di mana pun berkat motor heningnya yang berdesain ramping. Khusus untuk penggunaan alat dengan kabel.

    Fungsi Jeda/Mulai

    Fungsi Jeda/Mulai

    Jika Anda perlu mengubah setelan atau beristirahat, cukup tekan tombol mulai/jeda.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Voltase listrik
      100 - 240  volt

    • Bahan

      Pompa ASI
      Bebas BPA* (hanya bagian yang bersentuhan dengan makanan)

    • Item yang disertakan

      Tas bepergian
      1  pcs
      Bantalan payudara sekali pakai
      2  pcs
      Kit pemompaan ASI
      2  pcs
      Pouch berinsulasi
      1  pcs
      Unit motor (Khusus untuk penggunaan alat dengan kabel)
      1  pcs
      Gelang perapat
      2  pcs
      Adaptor micro-USB (untuk penggunaan alat dengan kabel)
      1  pcs
      Dot Aliran Lambat
      2 buah
      Botol 4 oz/125 ml
      2 buah

    • Fungsi

      Bantalan lembut & adaptif
      Rangsangan lembut

    • Berdasarkan hasil waktu dimulainya aliran ASI (waktu hingga mencapai Refleks Pemerahan ASI [Milk Ejection Reflex/MER]) dari uji klinis yang diikuti oleh 20 peserta (Belanda, 2019) dibandingkan dengan hasil waktu hingga mencapai MER dari teknologi pompa ASI Philips lain pendahulunya dari studi Kelayakan yang diikuti oleh 9 peserta (Belanda, 2018)
    • 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
    • Berdasarkan hasil kuesioner untuk bantalan 1k dari uji klinis yang diikuti oleh 20 peserta (Belanda, 2019)
    • Pompa ASI Bebas BPA: Hanya bagian menyangkut botol, dan bagian lain yang bersentuhan dengan ASI. Mematuhi peraturan EU, 10/2011
