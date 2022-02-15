SCF393/11
Terinspirasi oleh bayi. Efektif untuk ibu
Nikmati kemudahan memompa ASI dengan Pompa ASI Elektrik Philips Avent. Keseimbangan sempurna antara isapan dan stimulasi puting yang terinspirasi dari ritme minum bayi serta bantalan lembut yang menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk puting Anda. Selengkapnya, baca di bawah.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Memompa lebih banyak ASI dalam waktu yang lebih singkat* dengan bantalan yang menstimulasi payudara untuk mengeluarkan ASI layaknya saat Anda menyusui langsung. Pompa ini dengan mudah menyesuaikan mode stimulasi hingga mode pemompaan ASI, serta memberikan level stimulasi dan daya isap yang tepat pada puting agar aliran ASI maksimal. Berdasarkan hasil waktu dimulainya aliran ASI (waktu hingga mencapai Refleks Pemerahan ASI [Milk Ejection Reflex/MER]).*
Satu ukuran cocok untuk semua ibu menyusui. Karena bentuk dan ukuran payudara setiap orang berbeda-beda, bantalan silikon ini dapat bergerak lentur dan menyesuaikan dengan ukuran puting Anda. Cocok untuk 99,98% ukuran puting* (hingga 30 mm).
Jika bayi Anda yang baru lahir tidak mengonsumsi cukup ASI secara konsisten saat disusui atau mengalami kesulitan dalam mengonsumsi ASI, gunakan dot dengan laju aliran ASI yang lebih tinggi. Jika masalah pemberian ASI berlanjut, konsultasikan dengan tenaga kesehatan.
Bersantailah saat memompa ASI, berkat desain pompa yang memungkinkan Anda duduk tegak tanpa harus mencondongkan badan. Tidak perlu mencondongkan badan, terbukti secara klinis memungkinkan posisi badan yang nyaman saat memompa ASI*. Berdasarkan hasil uji klinis produk yang diikuti oleh 20 peserta (2019); 90% peserta merasa nyaman dengan posisi badannya saat memompa ASI (elektrik tunggal); 95% peserta merasa nyaman dengan posisi badannya saat memompa ASI (elektrik ganda).
Setiap bayi memiliki cara dan kebiasaan menyusu masing-masing. Kami telah merancang berbagai aliran dot yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan botol Anda. Semua Dot Natural Response terbuat dari silikon lembut.
Sesuaikan setiap sesi memompa ASI dengan kebutuhan Anda dengan berbagai pengaturan stimulasi dan pemompaan ASI. Pompa ASI kami menawarkan 8 level stimulasi dan 16 level pemompaan ASI untuk pengalaman yang dipersonalisasi.
Sistem pemompaan ASI yang tertutup mencegah susu mengalir keluar sehingga lebih sedikit yang harus dibersihkan. Jumlah komponen yang lebih sedikit juga memudahkan pemasangan.
Nyaman dengan pengaturan tertentu? Pompa ASI ini secara otomatis mengingat pengaturan terakhir Anda. Jadi, Anda hanya perlu duduk dan menekan mulai.
Gunakan tas yang dibuat khusus dan pouch berinsulasi untuk membawa pompa ASI Anda dan meminimalkan tumpukan.
Pompa ASI kapan pun dan di mana pun berkat motor heningnya yang berdesain ramping. Khusus untuk penggunaan alat dengan kabel.
Jika Anda perlu mengubah setelan atau beristirahat, cukup tekan tombol mulai/jeda.
Daya
Bahan
Item yang disertakan
Fungsi
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.