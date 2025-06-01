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  • Menstimulasi aliran ASI, mengeluarkannya dengan mudah Menstimulasi aliran ASI, mengeluarkannya dengan mudah Menstimulasi aliran ASI, mengeluarkannya dengan mudah

    Philips Avent Essential Manual Breast Pump Pompa ASI manual

    SCF417/11

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Menstimulasi aliran ASI, mengeluarkannya dengan mudah

    Pompa ASI Manual Philips Avent Essential dirancang untuk menstimulasi aliran ASI dan mengeluarkannya secara maksimal. Alat ini membantu Anda menyimpan cadangan pasokan ASIP. Dengan begitu, Anda dapat melakukan aktivitas lain dan menikmati waktu luang.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp339.900,00

    Philips Avent Essential Manual Breast Pump Pompa ASI manual

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    Menstimulasi aliran ASI, mengeluarkannya dengan mudah

    Untuk memompa dengan lembut dan nyaman

    • Gagang pompa ergonomis
    • Desain ringan
    • Bebas BPA
    Bantalan silikon yang lembut dan adaptif untuk menstimulasi dengan nyaman

    Bantalan silikon yang lembut dan adaptif untuk menstimulasi dengan nyaman

    Bantalan pemijat silikon berbentuk kelopak bunga yang lembut dan nyaman; menstimulasi aliran ASI dengan lembut sambil memijat payudara. Bantalan ini memadukan gerakan menekan dan mengisap yang lembut untuk memicu keluarnya ASI dengan cepat.

    Desain gagang ergonomis untuk kemudahan memerah ASI

    Desain gagang ergonomis untuk kemudahan memerah ASI

    Berkat gagang pompa yang ergonomis, Anda dapat memompa ASI sesuai keinginan dan menentukan ritme Anda sendiri. Cukup atur daya isap dengan menekan gagang sesuai intensitas.

    Desain yang ringan dan ringkas

    Desain yang ringan dan ringkas

    Memompa dengan mudah di mana saja, kapan saja. Berkat desainnya yang ringkas dan ringan, alat ini mudah dibawa ke mana pun Anda pergi. Anda juga dapat langsung memompa ASI ke dalam botol susu Avent karena kit pompa ini kompatibel dengan botol susu tersebut.

    Mudah dibersihkan dan dipasang kembali (tutup pelindung debu)

    Mudah dibersihkan dan dipasang kembali (tutup pelindung debu)

    Desainnya praktis. Mudah dipasang, dibongkar, dan dibersihkan dengan jumlah komponen yang sedikit dan ramah pengguna. Tutup pelindung debunya membantu menjaga pompa ASI Anda tetap bersih serta bebas dari debu dan kotoran.

    Bebas BPA*

    Bebas BPA*

    Terbuat dari bahan yang awet dan aman dengan 0% BPA*.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Wadah ASI (125 ml/4 oz)
      1  pcs
      Kit pompa dengan bantalan
      1 buah
      Gagang pompa
      1 buah
      Tutup pelindung debu
      1 buah
    Badge-D2C

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    • Hanya terkait dengan botol, dan komponen lain yang bersentuhan dengan ASI, sesuai dengan peraturan UE 10/2011.
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