SCF417/11
Menstimulasi aliran ASI, mengeluarkannya dengan mudah
Pompa ASI Manual Philips Avent Essential dirancang untuk menstimulasi aliran ASI dan mengeluarkannya secara maksimal. Alat ini membantu Anda menyimpan cadangan pasokan ASIP. Dengan begitu, Anda dapat melakukan aktivitas lain dan menikmati waktu luang.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bantalan pemijat silikon berbentuk kelopak bunga yang lembut dan nyaman; menstimulasi aliran ASI dengan lembut sambil memijat payudara. Bantalan ini memadukan gerakan menekan dan mengisap yang lembut untuk memicu keluarnya ASI dengan cepat.
Berkat gagang pompa yang ergonomis, Anda dapat memompa ASI sesuai keinginan dan menentukan ritme Anda sendiri. Cukup atur daya isap dengan menekan gagang sesuai intensitas.
Memompa dengan mudah di mana saja, kapan saja. Berkat desainnya yang ringkas dan ringan, alat ini mudah dibawa ke mana pun Anda pergi. Anda juga dapat langsung memompa ASI ke dalam botol susu Avent karena kit pompa ini kompatibel dengan botol susu tersebut.
Desainnya praktis. Mudah dipasang, dibongkar, dan dibersihkan dengan jumlah komponen yang sedikit dan ramah pengguna. Tutup pelindung debunya membantu menjaga pompa ASI Anda tetap bersih serta bebas dari debu dan kotoran.
Terbuat dari bahan yang awet dan aman dengan 0% BPA*.
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