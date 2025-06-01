Desain yang ringan dan ringkas

Memompa dengan mudah di mana saja, kapan saja. Berkat desainnya yang ringkas dan ringan, alat ini mudah dibawa ke mana pun Anda pergi. Anda juga dapat langsung memompa ASI ke dalam botol susu Avent karena kit pompa ini kompatibel dengan botol susu tersebut.