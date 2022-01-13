SCF430/01
Memompa lebih praktis, di mana saja
Nikmati pompa ASI manual portabel Philips Avent yang lembut. Berkat Natural Motion Technology yang terinspirasi oleh gerakan aktivitas menyusui alami bayi. Anda bisa mengatur kecepatan dan kekuatan pompa dengan mudah. Cocok untuk semua puting.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Penghubung pipa silikon yang inovatif - terinspirasi oleh isapan bayi yang unik - merangsang puting untuk membantu mengeluarkan ASI, dengan cepat. Untuk pemompaan yang nyaman dan efektif.
Satu ukuran cocok untuk semua ibu menyusui. Karena bentuk dan ukuran payudara setiap orang berbeda-beda, bantalan silikon ini dapat bergerak lentur dan menyesuaikan dengan ukuran anatomi Anda yang unik. Cocok untuk 99,98% ukuran puting* (hingga 30 mm).
Pompa ASI ini kecil dan ringan, artinya mudah disimpan dan dibawa, membuat pemompaan di perjalanan menjadi lebih mudah
Pompa ASI manual portabel yang unik – ideal bagi ibu yang perlu mengASIhi secara perlahan ketika di luar rumah atau sebelum menyusui.
Anda bisa menyesuaikan ritme pemompaan dan pengisapan agar sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, dan aliran ASI Anda.
Santai dan duduk nyaman selagi Anda memompa - desain kami memungkinkan Anda duduk bersandar tanpa perlu mencondongkan tubuh ke depan.
Karena komponennya hanya sedikit, pompa ASI kami mudah dibersihkan dan dipasang kembali.
Item yang disertakan
Fungsi
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