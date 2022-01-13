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  • Memompa lebih praktis, di mana saja Memompa lebih praktis, di mana saja Memompa lebih praktis, di mana saja

    Philips Avent Pompa ASI manual

    SCF430/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Memompa lebih praktis, di mana saja

    Nikmati pompa ASI manual portabel Philips Avent yang lembut. Berkat Natural Motion Technology yang terinspirasi oleh gerakan aktivitas menyusui alami bayi. Anda bisa mengatur kecepatan dan kekuatan pompa dengan mudah. Cocok untuk semua puting.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp504.900,00

    Philips Avent Pompa ASI manual

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    Memompa lebih praktis, di mana saja

    Natural Motion Technology, untuk aliran susu yang cepat

    • Memompa ASI dengan mudah
    Membantu mengeluarkan ASI dengan cepat

    Membantu mengeluarkan ASI dengan cepat

    Penghubung pipa silikon yang inovatif - terinspirasi oleh isapan bayi yang unik - merangsang puting untuk membantu mengeluarkan ASI, dengan cepat. Untuk pemompaan yang nyaman dan efektif.

    Satu ukuran bantalan silikon yang lembut

    Satu ukuran bantalan silikon yang lembut

    Satu ukuran cocok untuk semua ibu menyusui. Karena bentuk dan ukuran payudara setiap orang berbeda-beda, bantalan silikon ini dapat bergerak lentur dan menyesuaikan dengan ukuran anatomi Anda yang unik. Cocok untuk 99,98% ukuran puting* (hingga 30 mm).

    Ideal bagi ibu yang memompa saat bepergian

    Ideal bagi ibu yang memompa saat bepergian

    Pompa ASI ini kecil dan ringan, artinya mudah disimpan dan dibawa, membuat pemompaan di perjalanan menjadi lebih mudah

    Merangsang keluarnya ASI dengan mudah sebelum atau di antara waktu menyusui

    Merangsang keluarnya ASI dengan mudah sebelum atau di antara waktu menyusui

    Pompa ASI manual portabel yang unik – ideal bagi ibu yang perlu mengASIhi secara perlahan ketika di luar rumah atau sebelum menyusui.

    Pilih ritme yang mengikuti aliran ASI Anda

    Pilih ritme yang mengikuti aliran ASI Anda

    Anda bisa menyesuaikan ritme pemompaan dan pengisapan agar sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, dan aliran ASI Anda.

    Memompa ASI tanpa harus mencondongkan badan

    Memompa ASI tanpa harus mencondongkan badan

    Santai dan duduk nyaman selagi Anda memompa - desain kami memungkinkan Anda duduk bersandar tanpa perlu mencondongkan tubuh ke depan.

    Mudah dibersihkan dan dipasang kembali

    Mudah dibersihkan dan dipasang kembali

    Karena komponennya hanya sedikit, pompa ASI kami mudah dibersihkan dan dipasang kembali.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Set pompa ASI dengan gagang
      1  pcs
      Wadah Botol 4oz
      1  pcs

    • Fungsi

      Bantalan lembut & adaptif
      Rangsangan lembut
    Badge-D2C

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    • Berdasarkan: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
    • Pompa ASI Bebas BPA: Hanya bagian menyangkut botol, dan bagian lain yang bersentuhan dengan ASI. Mematuhi peraturan EU, 10/2011
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