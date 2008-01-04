SCF504/30
Melembapkan dan melembutkan kulit
Melembapkan dan melembutkan puting kering atau sensitif. Mudah digunakan dan tidak perlu dilepas sebelum menyusui.See all benefits
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Mengandung minyak kelapa dan lidah buaya, bahan-bahan alami untuk menghidrasi kulit dan melembutkan puting.
Tidak perlu dibersihkan sebelum memberi ASI.
Mengandung Medilan™, lanolin ultra murni yang menembus lapisan luar kulit untuk meningkatkan kelembapan dan menjamin kelenturan.
Gunakan satu atau dua kali sehari saat kehamilan guna membantu mempersiapkan kulit untuk menyusui dan gunakan setelah kelahiran antara waktu menyusui guna membantu menjaga kesehatan dan kelenturan kulit.
Desain
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Fungsi
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Dimensi & Berat
Bahan-bahan
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