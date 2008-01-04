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  • Melembapkan dan melembutkan kulit Melembapkan dan melembutkan kulit Melembapkan dan melembutkan kulit

    Philips Avent Krim Pelembap Puting Avent

    SCF504/30

    Melembapkan dan melembutkan kulit

    Melembapkan dan melembutkan puting kering atau sensitif. Mudah digunakan dan tidak perlu dilepas sebelum menyusui.

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    Philips Avent Krim Pelembap Puting Avent

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    Melembapkan dan melembutkan kulit

    Dengan lidah buaya dan lanolin murni yang digunakan secara medis

    • 30ml

    dengan minyak kelapa dan lidah buaya

    Mengandung minyak kelapa dan lidah buaya, bahan-bahan alami untuk menghidrasi kulit dan melembutkan puting.

    Ramah bagi bayi

    Tidak perlu dibersihkan sebelum memberi ASI.

    Mengandung lanolin

    Mengandung Medilan™, lanolin ultra murni yang menembus lapisan luar kulit untuk meningkatkan kelembapan dan menjamin kelenturan.

    Melembapkan dan melembutkan puting kering atau sensitif

    Gunakan satu atau dua kali sehari saat kehamilan guna membantu mempersiapkan kulit untuk menyusui dan gunakan setelah kelahiran antara waktu menyusui guna membantu menjaga kesehatan dan kelenturan kulit.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Tabung
      Y

    • Item yang disertakan

      Krim pelembap puting
      1 tube

    • Fungsi

      Mempersiapkan diri untuk menyusui
      Y

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

    • Dimensi & Berat

      Volume
      30ml

    • Bahan-bahan

      Lanolin
      Y
      Ekstrak Daun Aloe Barbadensis
      Y
      BHT
      Y
      Hydrogenated Polydecene
      Y
      Minyak Cocos Nucifera
      Y

    Badge-D2C

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