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  • Mudah menyedot Mudah menyedot Mudah menyedot

    Philips Avent Gelas Bercerat

    SCF551/00

    Mudah menyedot

    Spout cup Philips Avent ini cocok untuk balita dan orang tua. Cerat silikon lembut memudahkan anak menyedot dan komponen yang lebih sedikit menjadikan gelas mudah dicuci

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Gelas Bercerat

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    Mudah menyedot

    Sippy cup dengan cerat lembut sehingga minum menjadi mudah

    • Mudah menyedot
    • 7oz/200ml
    • 6 bulan+
    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    .

    Cerat silikon lembut untuk minum dengan mudah

    Cerat silikon lembut untuk minum dengan mudah

    Satu buah cerat silikon memudahkan minum: cairan akan mulai mengalir saat cerat diberikan tekanan.

    Satu cerat silikon untuk kemudahan pemasangan

    Cerat dilengkapi katup internal, sehingga cepat dirakit dan praktis.

    Bentuk wadah bergelombang sehingga mudah dipegang

    Wadah sippy cup dirancang agar mudah dipegang oleh tangan yang kecil.

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Suku cadang pengganti
      Cerat pengganti SCF246

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      0,06  kg
      Dimensi bersih produk tanpa alat pelengkap
      69x111x118  milimeter

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Item yang disertakan

      Cerat silikon
      1  pcs
      Gelas bercerat
      Polipropilena, karet silikon
      Tutup higienis
      1  pcs
      Gelas (200ml/7oz)
      1  pcs

    Badge-D2C

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