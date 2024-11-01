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    Avent SCF551/05 Spout Cup

    SCF551/05

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Avent SCF551/05 Spout Cup

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    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

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    Cerat silikon lembut untuk minum dengan mudah

    Cerat silikon lembut untuk minum dengan mudah

    Satu buah cerat silikon memudahkan minum: cairan akan mulai mengalir saat cerat diberikan tekanan.

    Satu cerat silikon untuk kemudahan pemasangan

    Cerat dilengkapi katup internal, sehingga cepat dirakit dan praktis.

    Bentuk wadah bergelombang sehingga mudah dipegang

    Wadah sippy cup dirancang agar mudah dipegang oleh tangan yang kecil.

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Tutup higienis
      1  pcs
    Badge-D2C

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