    Philips Avent Hands-free Pelindung payudara dan sisipan silikon ukuran besar

    SCF552/11

    Karena masing-masing ibu memiliki ukuran payudara dan puting yang berbeda-beda, pelindung payudara 28 mm dan sisipan silikon 26 mm ukuran besar ini memberikan kenyamanan dan pas ketika digunakan. Untuk digunakan dengan Cup Wadah ASIP Hands-free Philips Avent.

    Harga ritel yang disarankan: Rp446.900,00

    Philips Avent Hands-free Pelindung payudara dan sisipan silikon ukuran besar

    Untuk digunakan dengan cup wadah ASIP Hands-free

    • Pelindung payudara 28 mm
    • Sisipan silikon 26 mm
    Pelindung silikon dengan lembut mengikut bentuk payudara Anda

    Pelindung payudara silikon SkinSense kami dirancang untuk memberikan kenyamanan yang maksimal. Aksesori ini mampu mengikuti bentuk payudara Anda dengan lembut menggunakan suhu badan Anda. Terbuat dari silikon food-grade yang aman sehingga Anda tak perlu khawatir.

    Memompa ASI secara efektif* dengan meniru pola menyusu bayi

    Si Kecil tahu cara menyusu yang benar! Itulah alasan pompa ASI elektrik Hands-free kami meniru pola menyusu bayi secara alami. Dengan begitu, Anda dapat menemukan cara Anda sendiri untuk memompa ASI secara efektif* dengan hasil ASIP yang optimal. Ukuran pelindung payudara dan sisipan silikon yang tepat akan mendukung proses memompa ASI Anda dengan aman dan nyaman.

    Tersedia berbagai ukuran pelindung payudara dan sisipan silikon bagi semua ibu menyusui

    Kenyamanan para ibu merupakan prioritas kami. Berbagai ukuran pelindung payudara dan sisipan pelindung pas bagi 99% ibu. Aksesori ini dijual terpisah. Ciptakan kenyamanan yang maksimal saat memompa ASI.

    Mudah dibersihkan dan dipasang dengan komponen yang minim

    Kami merancang pompa dan aksesorinya sesederhana mungkin. Karena minim komponen penghubung, cup wadah ASIP mudah dilepaskan, dibersihkan (secara manual atau menggunakan mesin pencuci piring), disterilkan, dan dipasang kembali.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Pelindung payudara dan sisipan silikon
      Karet silikon cair

    • Item yang disertakan

      Pelindung payudara (28 mm)
      2 buah
      Sisipan silikon (26 mm)
      2 buah

    • Mudah digunakan

      Penggunaan pompa ASI
      Mudah digunakan, dibersihkan, dan dipasang

    • Fungsi

      Spesifikasi pelindung payudara dan sisipan silikon
      Tersedia beberapa ukuran sesuai kebutuhan Anda

    Ulasan

    • Efektivitas berkaitan dengan kinerja teknis produk.
    • *Referensi ke frekuensi isap pompa.
