Memompa ASI secara efektif* dengan meniru pola menyusu bayi

Si Kecil tahu cara menyusu yang benar! Itulah alasan pompa ASI elektrik Hands-free kami meniru pola menyusu bayi secara alami. Dengan begitu, Anda dapat menemukan cara Anda sendiri untuk memompa ASI secara efektif* dengan hasil ASIP yang optimal. Ukuran pelindung payudara dan sisipan silikon yang tepat akan mendukung proses memompa ASI Anda dengan aman dan nyaman.