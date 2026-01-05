SCF552/11
Temukan ukuran yang pas
Karena masing-masing ibu memiliki ukuran payudara dan puting yang berbeda-beda, pelindung payudara 28 mm dan sisipan silikon 26 mm ukuran besar ini memberikan kenyamanan dan pas ketika digunakan. Untuk digunakan dengan Cup Wadah ASIP Hands-free Philips Avent.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pelindung payudara silikon SkinSense kami dirancang untuk memberikan kenyamanan yang maksimal. Aksesori ini mampu mengikuti bentuk payudara Anda dengan lembut menggunakan suhu badan Anda. Terbuat dari silikon food-grade yang aman sehingga Anda tak perlu khawatir.
Si Kecil tahu cara menyusu yang benar! Itulah alasan pompa ASI elektrik Hands-free kami meniru pola menyusu bayi secara alami. Dengan begitu, Anda dapat menemukan cara Anda sendiri untuk memompa ASI secara efektif* dengan hasil ASIP yang optimal. Ukuran pelindung payudara dan sisipan silikon yang tepat akan mendukung proses memompa ASI Anda dengan aman dan nyaman.
Kenyamanan para ibu merupakan prioritas kami. Berbagai ukuran pelindung payudara dan sisipan pelindung pas bagi 99% ibu. Aksesori ini dijual terpisah. Ciptakan kenyamanan yang maksimal saat memompa ASI.
Kami merancang pompa dan aksesorinya sesederhana mungkin. Karena minim komponen penghubung, cup wadah ASIP mudah dilepaskan, dibersihkan (secara manual atau menggunakan mesin pencuci piring), disterilkan, dan dipasang kembali.
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Fungsi
