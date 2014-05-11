SCF553/00
Mudah menyedot
Spout cup Philips Avent ini cocok untuk balita dan orang tua. Cerat silikon lembut memudahkan anak menyedot dan komponen yang lebih sedikit menjadikan gelas mudah dicuciSee all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Satu buah cerat silikon memudahkan minum: cairan akan mulai mengalir saat cerat diberikan tekanan.
Cerat dilengkapi katup internal, sehingga cepat dirakit dan praktis.
Wadah sippy cup dirancang agar mudah dipegang oleh tangan yang kecil.
Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.
Aksesori
Berat dan dimensi
Negara asal
Item yang disertakan
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