Katup anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.