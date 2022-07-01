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  • Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI

    Philips Avent Botol Susu Bayi Natural

    SCF581/20

    Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI

    Nikmati kemudahan botol bayi PPSU Natural premium kami yang ringan dan tahan lama. Dot ultra-lembutnya lebar dan berbentuk seperti payudara, dengan spiral fleksibel dan kelopak untuk membantu perlekatan alami – dan memudahkan menggabungkan botol dan menyusui.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp609.000,00

    Philips Avent Botol Susu Bayi Natural

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    Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI

    Menempel pada mulut bayi secara alami

    • 2 Botol
    • 4oz/120ml
    • 0+ bulan
    • PPSU
    Mulut bayi menempel secara alami berkat dot lebar yang berbentuk seperti payudara

    Mulut bayi menempel secara alami berkat dot lebar yang berbentuk seperti payudara

    Dot lebar yang berbentuk seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami sehingga mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol bagi bayi Anda.

    Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

    Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

    Dot dengan tekstur silikon lembut membantu menciptakan nuansa alami.

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral lentur yang nyaman dan unik menciptakan dot lentur sehingga mulut bayi menempel dengan lebih alami dan dot tidak masuk ke dalam.

    Tahan suhu tinggi*, bahan ringan

    Tahan suhu tinggi*, bahan ringan

    Dikenal karena warna emasnya, PPSU menghadirkan rasa nyaman sekaligus ketahanan. Bahan ini tahan terhadap suhu tinggi* layaknya kaca, tetapi tetap ringan.

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Teknologi katup anti-kolik yang unik dari kami, didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman, dengan cara mengeluarkan udara ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.

    Tersedia dot dengan laju aliran yang berbeda-beda

    Tersedia dot dengan laju aliran yang berbeda-beda

    Kami menyediakan berbagai rangkaian dot untuk mendukung kebutuhan bayi Anda. Menyesuaikan laju aliran membantu Anda mencocokkannya dengan laju pemberian ASI alami di setiap tahap perkembangan bayi.*

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Botol Susu Bayi 4 oz/125 ml
      2  pcs

    • Fungsi

      Fitur dot
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Dot ekstra lembut dan lentur
    Badge-D2C

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    • Tahan panas hingga 180°C
    • Rangkaian dot mungkin berbeda-beda di setiap negara
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