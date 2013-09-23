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  • Perlindungan terbaik untuk ASI Anda Perlindungan terbaik untuk ASI Anda Perlindungan terbaik untuk ASI Anda

    Philips Avent Kantong penyimpanan ASI

    SCF603/25

    Perlindungan terbaik untuk ASI Anda

    Kantung ASI Philips Avent akan menyimpan ASI Anda yang berharga dengan aman. Kantung ini bisa disimpan di kulkas atau freezer dan sudah disterilisasi sebelumnya sehingga bisa langsung digunakan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp141.900,00

    Philips Avent Kantong penyimpanan ASI

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    Perlindungan terbaik untuk ASI Anda

    Kantung ASI 6oz/180ml

    • Penyimpanan
    • Sudah disterilkan
    • 25 kantong
    Dengan zipper ganda yang aman dan anti-bocor

    Dengan zipper ganda yang aman dan anti-bocor

    Tutup zipper ganda yang aman dan anti-bocor untuk menyimpan ASI dengan aman

    Kantong yang sudah disterilkan dengan segel anti-rusak

    Kantong yang sudah disterilkan dengan segel anti-rusak

    Segel anti-rusak menunjukkan kantong yang sudah disterilkan ini belum pernah disentuh sebelum digunakan pertama kali, agar benar-benar higienis

    Aman untuk freezer dengan sambungan yang diperkuat dan kantong lapisan ganda

    Aman untuk freezer dengan sambungan yang diperkuat dan kantong lapisan ganda

    Sambungan samping yang diperkuat dan bahan berlapis ganda menjamin ASI Anda yang berharga tersimpan dengan aman di freezer atau lemari es

    Bukaan yang lebar agar mudah diisi dan dituang

    Bukaan yang lebar agar mudah diisi dan dituang

    Bukaan kantong yang lebar dan kokoh memastikan ASI bisa diisi dan dituang dengan mudah

    Kantong ini bisa diberdirikan berkat desainnya yang kokoh

    Kantong ini bisa diberdirikan berkat desainnya yang kokoh

    Kantong ini bisa diberdirikan berkat desainnya yang kokoh, dan bukaannya yang lebar memastikan ASI bisa diisi dan dituang dengan mudah

    Kantong bisa ditidurkan agar mudah disimpan

    Kantong bisa ditidurkan agar mudah disimpan

    Kantong bisa ditidurkan agar mudah disimpan dalam freezer atau lemari es

    Kantong ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Kantong ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Kantong ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Spesifikasi Teknis

    • Kapasitas

      Kantong
      6oz/180ml

    • Dimensi

      Panjang
      25,6  cm
      Lebar
      9,9  cm

    • Desain

      Mudah digunakan
      Bukaan yang lebar dan kokoh
      Aman
      Segel anti-rusak
      Kokoh
      Kantong yang bisa diberdirikan
      Perlindungan terbaik
      Sambungan yang diperkuat

    • Fitur

      Anti-bocor
      Zipper ganda yang aman
      Bahan
      Kantong tahan lama dengan dua lapisan
      Sudah disterilkan
      Y

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Bahan

      Bebas BPA*
      Y
      PET/PE
      Y

    • Item yang disertakan

      Kantong
      25  pcs

    Badge-D2C

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