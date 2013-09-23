SCF603/25
Perlindungan terbaik untuk ASI Anda
Kantung ASI Philips Avent akan menyimpan ASI Anda yang berharga dengan aman. Kantung ini bisa disimpan di kulkas atau freezer dan sudah disterilisasi sebelumnya sehingga bisa langsung digunakan.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tutup zipper ganda yang aman dan anti-bocor untuk menyimpan ASI dengan aman
Segel anti-rusak menunjukkan kantong yang sudah disterilkan ini belum pernah disentuh sebelum digunakan pertama kali, agar benar-benar higienis
Sambungan samping yang diperkuat dan bahan berlapis ganda menjamin ASI Anda yang berharga tersimpan dengan aman di freezer atau lemari es
Bukaan kantong yang lebar dan kokoh memastikan ASI bisa diisi dan dituang dengan mudah
Kantong ini bisa diberdirikan berkat desainnya yang kokoh, dan bukaannya yang lebar memastikan ASI bisa diisi dan dituang dengan mudah
Kantong bisa ditidurkan agar mudah disimpan dalam freezer atau lemari es
Kantong ini dibuat dari bahan bebas BPA
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