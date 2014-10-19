SCF619/05
Menyimpan ASI dengan aman
Pompa, simpan, dan berikan ASI Anda dengan efisien, menggunakan gelas penyimpanan ASI baru kami. Sterilkan dan gunakan kembali gelas penyimpanan dengan pompa atau dot Philips Avent - satu sistem, banyak opsi!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Botol penyimpanan ASI Philips Avent memiliki tutup dengan segel yang aman sehingga aman disimpan atau dibawa bepergian.
Mudah mengetahui tanggal dan isi.
Untuk lemari es dan freezer yang rapi.
Kompatibel dengan pompa ASI Philips Avent, dot Classic, Classic +, dan Natural.
Untuk fleksibilitas maksimal.
Aman digunakan di penghangat botol, microwave, pencuci piring, dan sterilizer.
Mudah disimpan.
Item yang disertakan
Tahap perkembangan
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