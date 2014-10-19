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  • Menyimpan ASI dengan aman Menyimpan ASI dengan aman Menyimpan ASI dengan aman

    Philips Avent Gelas penyimpanan ASI

    SCF619/05

    Menyimpan ASI dengan aman

    Pompa, simpan, dan berikan ASI Anda dengan efisien, menggunakan gelas penyimpanan ASI baru kami. Sterilkan dan gunakan kembali gelas penyimpanan dengan pompa atau dot Philips Avent - satu sistem, banyak opsi!

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp171.900,00

    Philips Avent Gelas penyimpanan ASI

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    Menyimpan ASI dengan aman

    Dengan tutup anti-bocor

    • 180ml/6oz
    • 5 buah
    Untuk penyimpanan aman dan bepergian

    Untuk penyimpanan aman dan bepergian

    Botol penyimpanan ASI Philips Avent memiliki tutup dengan segel yang aman sehingga aman disimpan atau dibawa bepergian.

    Mudah mengetahui tanggal & isi

    Mudah mengetahui tanggal & isi

    Mudah mengetahui tanggal dan isi.

    Mudah diatur rapi dalam lemari es & freezer

    Mudah diatur rapi dalam lemari es & freezer

    Untuk lemari es dan freezer yang rapi.

    Satu sistem- banyak opsi

    Satu sistem- banyak opsi

    Kompatibel dengan pompa ASI Philips Avent, dot Classic, Classic +, dan Natural.

    Untuk digunakan di dalam lemari es dan freezer

    Untuk digunakan di dalam lemari es dan freezer

    Untuk fleksibilitas maksimal.

    Mudah digunakan dan dibersihkan

    Mudah digunakan dan dibersihkan

    Aman digunakan di penghangat botol, microwave, pencuci piring, dan sterilizer.

    Mudah mengetahui tanggal dan isi

    Mudah disimpan.

    Spesifikasi Teknis

    • Item yang disertakan

      Botol penyimpanan 180ml/6oz
      5  pcs
      Tutup
      5  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0+ bulan
    Badge-D2C

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