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  • Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Philips Avent Dot anti-kolik

    SCF632/27

    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Dot anti-kolik kami didesain untuk menyusu tanpa terganggu. Udara dialirkan ke dalam botol, menjauh dari perut bayi. Tekstur berulir mencegah kerusakan dot dan mengurangi gangguan dan rasa tidak nyaman.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp69.900,00

    Philips Avent Dot anti-kolik

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    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    • 2 potong
    • Dot aliran lambat
    • 1 bulan+
    Katup anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

    Katup anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

    Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.

    Rengekan berkurang 60% di malam hari*

    Rengekan berkurang 60% di malam hari*

    Botol Philips Avent Anti-kolik mengurangi rewel. Bayi yang minum dengan botol Philips Avent Classic+ 60% lebih tidak rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dari botol anti-kolik kompetitor.*

    Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan

    Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan

    Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.

    Bentuk dot dirancang agar menempel pas di mulut bayi

    Bentuk dot dirancang agar menempel pas di mulut bayi

    Bentuk dot dirancang agar tidak mengempis, sehingga mulut bayi menempel dengan baik dan bisa minum susu tanpa kesulitan.

    Tersedia tingkat aliran dot yang berbeda

    Tersedia tingkat aliran dot yang berbeda

    Rangkaian botol Philips Avent Anti-kolik menawarkan tingkat aliran dot yang berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya merupakan perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Semua dot tersedia dalam kemasan ganda: Baru Lahir (Newborn), Lambat (Slow), Sedang (Medium), Cepat (Fast), Bervariasi (Variable), dan Makanan kental (Thick feed).

    Dot ini bebas BPA

    Dot ini bebas BPA

    Dot Philips Avent Anti-kolik terbuat dari bahan bebas BPA (silikon).

    Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas

    Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas

    Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya!

    Spesifikasi Teknis

    • Dot

      Kecepatan aliran
      Aliran lambat

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA

    • Item yang disertakan

      Dot
      2 potong

    • Fungsi

      Mudah digunakan
      • mudah dibersihkan dan dipasang
      • desain bebas-bocor
      Dot
      Mudah menempel pada mulut bayi, Tekstur bergelombang mencegah dot kempis, Sistem anti-kolik yang sudah terbukti
      Katup anti-kolik
      didesain untuk mengurangi masuknya udara

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-6 Bulan

    Badge-D2C

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    • Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent lebih jarang kolik, dan lebih jarang rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dengan botol merek lain.
    • Desain dot terbukti mencegah dot kempis, menelan udara, dan gangguan selama menyusui.
    • Apa itu kolik dan apa pengaruhnya pada bayi Anda? Kolik sebagian disebabkan udara yang tertelan saat menyusui, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dalam sistem pencernaan bayi. Gejalanya meliputi menangis dan rewel.
    • 0% BPA, mematuhi peraturan EU 10/2011
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