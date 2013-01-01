SCF651/27
Cara alami untuk memberikan susu botol
Dot baru kami membantu menjadikan proses pemberian susu botol lebih alami bagi bayi dan Anda. Dot dilengkapi desain kelopak inovatif agar mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi bisa mengombinasikan antara ASI dan susu botol dengan mudah.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.
Dot ini terbuat dari silikon - bahan bebas BPA (Sesuai EU Directive 2011/8/EU)
Philips Avent menawarkan empat tingkat aliran berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Philips Avent menyediakan dot dengan aliran untuk bayi baru lahir yang memiliki 1 lubang (0 bulan+), dot aliran lambat dengan 2 lubang (1 bulan+), dot aliran sedang dengan 3 lubang (3 bulan+), dan dot aliran cepat dengan 4 lubang (6 bulan+). Semua dot tersedia dalam kemasan ganda.
Saran kami, gunakan dot Natural hanya dengan botol susu Natural.
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Dot
Fungsi
Tahap perkembangan
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