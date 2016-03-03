SCF652
Cara alami untuk memberikan susu botol
Dot terbaru kami, dengan bahan yang sangat lembut dan desain spiral fleksibel, sangat mirip dengan puting payudara. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.See all benefits
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Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara. Dirancang untuk proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi.
Bahan dot yang selembut kulit menyerupai tekstur payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Desain spiral digabungkan dengan kelopak yang nyaman di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan, memungkinkan pergerakan lidah yang alami tanpa membuat dot mengempis. Dirancang agar bayi dapat menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
Mengurangi rengekan dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi.
Botol Philips Avent Natural tersedia dalam 4 ukuran dan 7 dot berbeda untuk setiap tahap perkembangan bayi. Dengan kelembutan, kelenturan, dan desain dot yang berbeda, serta laju aliran yang meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Bahan
Item yang disertakan
Fungsi
Tahap perkembangan
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