Tingkat aliran berbeda untuk proses menyusu paling nyaman

Philips Avent menawarkan empat tingkat aliran berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Philips Avent menyediakan dot dengan aliran untuk bayi baru lahir yang memiliki 1 lubang (0 bulan+), dot aliran lambat dengan 2 lubang (1 bulan+), dot aliran sedang dengan 3 lubang (3 bulan+), dan dot aliran cepat dengan 4 lubang (6 bulan+). Semua dot tersedia dalam kemasan ganda.