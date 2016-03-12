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  • Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol

    Philips Avent Dot Natural

    SCF653

    Cara alami untuk memberikan susu botol

    Dot terbaru kami, dengan bahan yang sangat lembut dan desain spiral fleksibel, sangat mirip dengan puting payudara. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp99.900,00

    Philips Avent Dot Natural

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    Cara alami untuk memberikan susu botol

    Dot ekstra lembut dan lentur

    • 2 buah
    • Aliran sedang
    • 3 bulan+
    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara. Dirancang untuk proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi.

    Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

    Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

    Bahan dot yang selembut kulit menyerupai tekstur payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

    Desain spiral digabungkan dengan kelopak yang nyaman di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan, memungkinkan pergerakan lidah yang alami tanpa membuat dot mengempis. Dirancang agar bayi dapat menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Mengurangi rengekan dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi.

    Dirancang untuk kebutuhan bayi yang berubah-ubah

    Botol Philips Avent Natural tersedia dalam 4 ukuran dan 7 dot berbeda untuk setiap tahap perkembangan bayi. Dengan kelembutan, kelenturan, dan desain dot yang berbeda, serta laju aliran yang meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Dot Aliran Sedang Ekstra lembut
      2  pcs

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Sistem anti-kolik canggih
      Menempel pada mulut bayi
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      • Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol
      Dot
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Dot ekstra lembut dan lentur

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      3 bulan+

    Badge-D2C

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