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  • Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol

    Philips Avent Dot Natural

    SCF654/27

    Cara alami untuk memberikan susu botol

    Dot baru kami membantu menjadikan proses pemberian susu botol lebih alami bagi bayi dan Anda. Dot dilengkapi desain kelopak inovatif agar mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi bisa mengombinasikan antara ASI dan susu botol dengan mudah.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Dot Natural

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    Cara alami untuk memberikan susu botol

    Dot Avent dengan desain kelopak

    • 2 buah
    • Aliran cepat
    • 6 bulan+
    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.

    Dot bebas BPA

    Dot bebas BPA

    Dot ini terbuat dari silikon - bahan bebas BPA (Sesuai EU Directive 2011/8/EU)

    Tingkat aliran berbeda untuk proses menyusu paling nyaman

    Philips Avent menawarkan empat tingkat aliran berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Philips Avent menyediakan dot dengan aliran untuk bayi baru lahir yang memiliki 1 lubang (0 bulan+), dot aliran lambat dengan 2 lubang (1 bulan+), dot aliran sedang dengan 3 lubang (3 bulan+), dan dot aliran cepat dengan 4 lubang (6 bulan+). Semua dot tersedia dalam kemasan ganda.

    Kompatibel dengan botol susu Philips Avent Natural

    Saran kami, gunakan dot Natural hanya dengan botol susu Natural.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain dot
      • Dot seperti payudara
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Ekstra lebar

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Dot Lembut dengan Aliran Cepat
      2  pcs

    • Dot

      Kecepatan aliran
      Aliran cepat
      Lubang
      4 lubang
      Bulan
      6 bulan+

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Sistem anti-kolik canggih
      Menempel pada mulut bayi
      • Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      Dot
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Dot ekstra lembut dan lentur

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-6 Bulan

    Badge-D2C

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    • 0% BPA, mematuhi peraturan EU 10/2011
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