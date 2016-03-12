Menyesuaikan tingkat aliran dengan kenyamanan bayi

Dengan dot aliran bervariasi, Anda dapat menyesuaikan tingkat aliran sesuai kekentalan cairan dan irama minum bayi dengan tepat. Saran kami, gunakan dot ini untuk cairan yang lebih kental seperti susu AR (formula dikentalkan), susu yang dicampur dengan bubur bayi, susu yang dicampur dengan makanan bayi, sup... Setelah bayi siap menerima aliran yang lebih cepat, kami sarankan Anda menggunakan dot Philips Avent Thick Feed.