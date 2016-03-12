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  • Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol Cara alami untuk memberikan susu botol

    Philips Avent Dot Natural

    SCF656

    Cara alami untuk memberikan susu botol

    Dot bertekstur kami yang lembut dan anti-collapse dirancang untuk bayi dalam tahap perkembangan. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

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    Philips Avent Dot Natural

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    Cara alami untuk memberikan susu botol

    Desain dot lembut dan anti-collapse

    • 2 buah
    • Aliran makanan kental
    • 6 bulan+
    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara. Dirancang untuk proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi.

    Desain dot anti-collapse yang bertekstur dan lentur

    Desain dot anti-collapse yang bertekstur dan lentur

    Kelopak di dalam dot dan desain bergelombang meningkatkan kelembutan kelenturan dot, menjamin dot tidak collapse untuk bayi dalam tahap pertumbuhan.

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Teknologi katup anti-kolik yang unik

    Mengurangi rengekan dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi.

    Silikon halus dan lembut untuk kebutuhan bayi yang berubah-ubah

    Silikon tahan gigitan yang halus dan lembut ini dikembangkan untuk kebutuhan bayi yang berubah-ubah.

    Dirancang untuk kebutuhan bayi yang berubah-ubah

    Botol Philips Avent Natural tersedia dalam 4 ukuran dan 7 dot berbeda untuk setiap tahap perkembangan bayi. Dengan kelembutan, kelenturan, dan desain dot yang berbeda, serta laju aliran yang meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

    Berikan makanan kental kepada bayi Anda

    Dengan dot makanan kental, Anda bisa memberi makanan kental kepada bayi, mengikuti kebutuhan makannya yang berkembang. Kami sarankan untuk menggunakan dot ini untuk makanan kental seperti susu yang dikentalkan, susu yang dicampur dengan nasi bayi, susu yang dicampur dengan makanan bayi, puree, sup, dan lainnya.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Dot Aliran Kental yang lembut
      2  pcs

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Sistem anti-kolik canggih
      Menempel pada mulut bayi
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      • Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol
      Dot
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Dot ekstra lembut dan lentur

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      6 bulan+

    Badge-D2C

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