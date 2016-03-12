Berikan makanan kental kepada bayi Anda

Dengan dot makanan kental, Anda bisa memberi makanan kental kepada bayi, mengikuti kebutuhan makannya yang berkembang. Kami sarankan untuk menggunakan dot ini untuk makanan kental seperti susu yang dikentalkan, susu yang dicampur dengan nasi bayi, susu yang dicampur dengan makanan bayi, puree, sup, dan lainnya.