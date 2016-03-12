SCF656
Cara alami untuk memberikan susu botol
Dot bertekstur kami yang lembut dan anti-collapse dirancang untuk bayi dalam tahap perkembangan. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.See all benefits
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Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara. Dirancang untuk proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi.
Kelopak di dalam dot dan desain bergelombang meningkatkan kelembutan kelenturan dot, menjamin dot tidak collapse untuk bayi dalam tahap pertumbuhan.
Mengurangi rengekan dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi.
Silikon tahan gigitan yang halus dan lembut ini dikembangkan untuk kebutuhan bayi yang berubah-ubah.
Botol Philips Avent Natural tersedia dalam 4 ukuran dan 7 dot berbeda untuk setiap tahap perkembangan bayi. Dengan kelembutan, kelenturan, dan desain dot yang berbeda, serta laju aliran yang meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Dengan dot makanan kental, Anda bisa memberi makanan kental kepada bayi, mengikuti kebutuhan makannya yang berkembang. Kami sarankan untuk menggunakan dot ini untuk makanan kental seperti susu yang dikentalkan, susu yang dicampur dengan nasi bayi, susu yang dicampur dengan makanan bayi, puree, sup, dan lainnya.
Bahan
Item yang disertakan
Fungsi
Tahap perkembangan
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