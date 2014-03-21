SCF656/27
Cara alami untuk memberikan susu botol
Dot Philips Avent Thick Feed cocok untuk makanan kental, seperti sereal atau sup. Dot dilengkapi desain kelopak inovatif untuk pelekatan alami, serupa dengan payudara, agar mudah mengombinasikan menyusui dari botol dan payudara.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dot ini terbuat dari silikon - bahan bebas BPA (Sesuai EU Directive 2011/8/EU)
Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
Saran kami, gunakan dot Natural hanya dengan botol susu Natural.
Philips Avent menawarkan empat tingkat aliran berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Philips Avent menyediakan dot dengan aliran untuk bayi baru lahir yang memiliki 1 lubang (0 bulan+), dot aliran lambat dengan 2 lubang (1 bulan+), dot aliran sedang dengan 3 lubang (3 bulan+), dan dot aliran cepat dengan 4 lubang (6 bulan+). Semua dot tersedia dalam kemasan ganda.
Dengan dot makanan kental, Anda bisa memberi makanan kental kepada bayi, mengikuti kebutuhan makannya yang berkembang. Kami sarankan untuk menggunakan dot ini untuk makanan kental seperti susu yang dikentalkan, susu yang dicampur dengan nasi bayi, susu yang dicampur dengan makanan bayi, puree, sup…
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Dot
Fungsi
Tahap perkembangan
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