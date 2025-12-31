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Dihentikan

Philips AventDot Natural

SCF657

Cara alami untuk memberikan susu botol

Dot terbaru kami, dengan bahan yang sangat lembut dan desain spiral fleksibel, sangat mirip dengan puting payudara. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

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Dot ekstra lembut dan lentur

Cara alami untuk memberikan susu botol

  • 2 buah

  • Aliran awal

  • 0m

Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara. Dirancang untuk proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi.

Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

Dot selembut kulit dirancang untuk minum susu secara alami

Bahan dot yang selembut kulit menyerupai tekstur payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

Desain spiral yang lentur dipadukan dengan kelopak yang nyaman

Desain spiral digabungkan dengan kelopak yang nyaman di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan, memungkinkan pergerakan lidah yang alami tanpa membuat dot mengempis. Dirancang agar bayi dapat menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Berdasarkan survei kepuasan online GemSeek Desember 2017 yang dilakukan di antara lebih dari 8.000 wanita pengguna produk dan merek perawatan anak 

  1. 0% BPA, mematuhi peraturan EU 10/2011