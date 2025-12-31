Cara alami untuk memberikan susu botol

Dot terbaru kami, dengan bahan yang sangat lembut dan desain spiral fleksibel, sangat mirip dengan puting payudara. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.