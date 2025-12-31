2 year warranty
Dihentikan
SCF657
Cara alami untuk memberikan susu botol
Dot terbaru kami, dengan bahan yang sangat lembut dan desain spiral fleksibel, sangat mirip dengan puting payudara. Kelopak yang nyaman dan bentuk puting alami memudahkan mulut bayi menempel secara alami dan memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
2 buah
Aliran awal
0m
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara. Dirancang untuk proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi.
Bahan dot yang selembut kulit menyerupai tekstur payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Desain spiral digabungkan dengan kelopak yang nyaman di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan, memungkinkan pergerakan lidah yang alami tanpa membuat dot mengempis. Dirancang agar bayi dapat menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
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Ulasan
Berdasarkan survei kepuasan online GemSeek Desember 2017 yang dilakukan di antara lebih dari 8.000 wanita pengguna produk dan merek perawatan anak
0% BPA, mematuhi peraturan EU 10/2011