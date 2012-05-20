2 year warranty
Dihentikan
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
Botol Klasik kami telah dipercaya oleh para ibu selama 30 tahun, dan terus menjadi pilihan utama banyak kaum ibu. Dirancang untuk pengalaman menyusui yang menyenangkan dan mudah, botol ini terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.*
1 Botol
4oz/125ml
Dot aliran untuk bayi baru lahir
0 bulan+
Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa dan gas
Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**
Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.
4.0
dari 5
17
Ulasan
88%
Merekomendasikan produk ini
Guan_ChinTan
20/05/2012
Singapore
Appropriate size and volume for usage. Good for the feeder to hold and feed the baby.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle
BOON_CHIYONG
16/03/2012
Singapore
PRACTICAL
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle
JulieChoy_Mei_sin
12/11/2011
Singapore
the best silicone teats ever!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle
Sesuai EU Directive (2011/8/EU)
Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Avent lebih jarang kolik dibanding bayi yang minum menggunakan botol lain, khususnya di malam hari.