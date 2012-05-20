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Dihentikan

Philips AventBotol susu Classic

SCF680/17

4

| (17) Ulasan | 88% Merekomendasikan produk ini

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

Botol Klasik kami telah dipercaya oleh para ibu selama 30 tahun, dan terus menjadi pilihan utama banyak kaum ibu. Dirancang untuk pengalaman menyusui yang menyenangkan dan mudah, botol ini terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.*

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Dipercaya selama 30 tahun

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

  • 1 Botol

  • 4oz/125ml

  • Dot aliran untuk bayi baru lahir

  • 0 bulan+

Mudah menempel pada mulut bayi berkat katup dot yang unik

Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa dan gas

Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**

Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

17

Ulasan

88%

Merekomendasikan produk ini

20/05/2012

Singapore

Singapore

Appropriate size and volume for usage. Good for the feeder to hold and feed the baby.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle

16/03/2012

Singapore

Singapore

PRACTICAL

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle

12/11/2011

Singapore

Singapore

the best silicone teats ever!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF680/17 Classic baby bottle

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Penafian

  1. Sesuai EU Directive (2011/8/EU)

  2. Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Avent lebih jarang kolik dibanding bayi yang minum menggunakan botol lain, khususnya di malam hari.