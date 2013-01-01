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  • Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Philips Avent Botol susu Classic

    SCF683/37

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Botol Klasik kami telah dipercaya oleh para ibu selama 30 tahun, dan terus menjadi pilihan utama banyak kaum ibu. Dirancang untuk pengalaman menyusui yang menyenangkan dan mudah, botol ini terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.*

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Botol susu Classic

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    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Dipercaya selama 30 tahun

    • 3 Botol
    • 9oz/260ml
    • Dot aliran lambat
    • 1 bulan+
    Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

    Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

    Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

    Sistem anti-kolik yang terbukti secara klinis

    Sistem anti-kolik yang terbukti secara klinis

    Saat bayi Anda minum, katup unik pada dot akan bergerak lentur untuk mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi Anda.*

    Botol ini bebas BPA*

    Botol ini bebas BPA*

    Botol susu Philips Avent Classic terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

    Tersedia dot dengan tingkat aliran berbeda

    Tersedia dot dengan tingkat aliran berbeda

    Botol Philips Avent Classic menawarkan tingkat aliran yang berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Semua dot tersedia dalam kemasan ganda.

    Selalu gunakan cincin penyesuai

    Selalu gunakan cincin penyesuai

    Ingat, selalu gunakan botol Philips Avent Classic dengan cincin penyesuai (disertakan bersama setiap botol Philips Avent Classic).

    Mudah menempel pada mulut bayi berkat katup dot yang unik

    Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa dan gas

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent

    Botol Philips Avent Classic kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol Natural. Saran kami, hanya gunakan botol Classic dengan dot Classic.

    Spesifikasi Teknis

    • Kesesuaian

      Kompatibel dengan
      Pompa ASI, cangkir VIA, dan Dot Classic

    • Desain

      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar

    • Bahan

      Botol
      • Bebas BPA*
      • Polipropilena
      Dot
      • Bebas BPA*
      • Silikon lembut

    • Item yang disertakan

      Botol Susu
      3  pcs

    • Mudah digunakan

      Penggunaan botol
      • Mudah membersihkan
      • Mudah digenggam
      Mudah digunakan
      • Aman untuk mesin pencuci piring & microwave
      • 5 komponen

    • Botol

      Bahan
      Bebas BPA*

    • Fungsi

      Menempel pada mulut bayi
      • Mudah menempel pada mulut bayi (latch-on)
      • Dot jadi lebih mudah diterima
      Dot
      • Sistem anti-kolik dua bagian
      • Bergerak lentur sesuai irama menyusu

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-12 bulan

    Badge-D2C

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    • Sesuai EU Directive (2011/8/EU)
    • ** Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Avent lebih jarang kolik dibanding bayi yang minum menggunakan botol lain, khususnya di malam hari.
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