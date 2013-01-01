Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

Botol Klasik kami telah dipercaya oleh para ibu selama 30 tahun, dan terus menjadi pilihan utama banyak kaum ibu. Dirancang untuk pengalaman menyusui yang menyenangkan dan mudah, botol ini terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.*