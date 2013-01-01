SCF685/27
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
Botol Klasik kami telah dipercaya oleh para ibu selama 30 tahun, dan terus menjadi pilihan utama banyak kaum ibu. Dirancang untuk pengalaman menyusui yang menyenangkan dan mudah, botol ini terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.*See all benefits
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Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**
Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.
Saat bayi Anda minum, katup unik pada dot akan bergerak lentur untuk mengalirkan udara ke botol, bukan ke perut bayi Anda.*
Botol susu Philips Avent Classic terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).
Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.
Botol Philips Avent Classic menawarkan tingkat aliran yang berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Semua dot tersedia dalam kemasan ganda.
Ingat, selalu gunakan botol Philips Avent Classic dengan cincin penyesuai (disertakan bersama setiap botol Philips Avent Classic).
Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa dan gas
Botol Philips Avent Classic kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol Natural. Saran kami, hanya gunakan botol Classic dengan dot Classic.
Kesesuaian
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Botol
Fungsi
Tahap perkembangan
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