SCF751/00
Minum tanpa menetes
Sippy cup baru yang bebas BPA dari Philips Avent ini dilengkapi katup yang sedang menunggu proses paten, yang menjamin takkan ada tumpahan. Cerah lembut dan gagangnya memudahkan batita untuk minum. Mudah bagi anak, praktis bagi Anda.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Cerat bersudut dirancang untuk membantu batita minum pertama kali dengan mudah tanpa terlalu banyak memiringkan kepala.
Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.
Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.
Gagang latihan membantu batita memegang gelas dan minum sendiri. Gagang ini tidak hanya dibentuk agar bisa dipegang dengan mudah oleh tangan si kecil, tetapi juga berbahan karet agar tidak mudah lepas.
Baik di rumah atau saat bepergian, tutup pelindung yang higienis akan menjaga cerat tetap bersih.
Tidak berantakan lagi! Katup baru yang sedang menunggu proses paten menjamin air hanya akan keluar ketika anak minum dari cerat.
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Item yang disertakan
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