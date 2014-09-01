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  • Minum tanpa menetes Minum tanpa menetes Minum tanpa menetes

    Philips Avent Gelas Bercerat

    SCF755/00

    Minum tanpa menetes

    Sippy cup baru yang bebas BPA dari Philips Avent ini dilengkapi katup yang sedang menunggu proses paten, yang menjamin takkan ada tumpahan. Cerah lembut tahan gigit dan gagangnya memudahkan batita untuk minum. Mudah bagi anak, praktis bagi Anda.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Gelas Bercerat

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    Minum tanpa menetes

    Transisi mudah dari botol ke gelas

    • Minum tanpa menetes
    • 12oz/340ml
    • 18+ bulan
    Cerat bersudut agar tidak perlu memiringkan kepala

    Cerat bersudut agar tidak perlu memiringkan kepala

    Cerat bersudut dirancang untuk membantu batita minum pertama kali dengan mudah tanpa terlalu banyak memiringkan kepala.

    Gagang latihan lembut untuk tangan si kecil

    Gagang latihan lembut untuk tangan si kecil

    Gagang latihan membantu batita memegang gelas dan minum sendiri. Gagang ini tidak hanya dibentuk agar bisa dipegang dengan mudah oleh tangan si kecil, tetapi juga berbahan karet agar tidak mudah lepas.

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas ini dibuat dari bahan bebas BPA

    Gelas Philips Avent ini dibuat dari bahan bebas BPA.

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

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    Bebas bocor! Sudah dibuktikan oleh para ibu

    Tidak berantakan lagi! Katup baru yang sedang menunggu proses paten menjamin air hanya akan keluar ketika anak minum dari cerat.

    Peralihan mudah ke gelas aliran bebas

    Cukup lepas katup dan sippy cup menjadi gelas aliran bebas.

    Tutup higienis untuk menjaga kebersihan gelas saat bepergian

    Baik di rumah atau saat bepergian, tutup pelindung yang higienis akan menjaga cerat tetap bersih.

    Spesifikasi Teknis

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      0,106  kg
      Dimensi F-box
      194 x 125 x 9  milimeter
      Jumlah F-box dalam A-box
      6  pcs

    • Negara asal

      Indonesia
      Y

    • Bahan

      Cangkir cerat
      Polipropilena

    • Item yang disertakan

      Gelas (340ml/12oz)
      1  pcs
      Tutup higienis snap-on
      1  pcs
      Gagang dengan cerat terpadu
      1  pcs
      Katup
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      18+ bulan

    Badge-D2C

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