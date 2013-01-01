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  • Tutup putar menjaga sedotan tetap higienis saat bepergian Tutup putar menjaga sedotan tetap higienis saat bepergian Tutup putar menjaga sedotan tetap higienis saat bepergian

    Philips Avent Gelas Sedotan

    SCF760/00

    Tutup putar menjaga sedotan tetap higienis saat bepergian

    Gelas-sedotan Philips Avent SCF760/00 adalah solusi minum ideal untuk batita yang sedang tumbuh. Gelas ini anti-bocor, mudah untuk digunakan sendiri oleh batita dengan tutup putar yang unik, bisa dilepas-pasang dan dibersihkan.

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    Philips Avent Gelas Sedotan

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    Tutup putar menjaga sedotan tetap higienis saat bepergian

    Anti-bocor, mudah untuk digunakan sendiri oleh anak

    • 9oz
    • Sedotan untuk 12 bulan+
    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

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    Produk BPA 0%

    Produk BPA 0%

    Produk ini mengandung BPA 0%

    Kompatibel dengan botol dan gelas Philips Avent

    Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Item yang disertakan

      Gelas (260ml/9oz)
      1  pcs
      Tutup sedotan putar
      1  pcs
      Sedotan silikon
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      12 bulan+

    • Dimensi dan berat produk

      Lebar
      80  milimeter
      Tinggi
      210  milimeter
      Panjang
      100  milimeter
      Berat
      107  g

    Badge-D2C

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