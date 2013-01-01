SCF762/00
Tutup putar menjaga sedotan tetap higienis saat bepergian
Gelas-sedotan Philips Avent SCF762/00 adalah solusi minum ideal untuk batita yang sedang tumbuh. Anti-bocor, mudah untuk digunakan sendiri oleh batita dengan tutup putar yang unik, bisa dilepas-pasang dan dibersihkan.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
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Produk ini mengandung BPA 0%
Kompatibel dengan semua botol dan gelas Philips Avent, kecuali botol kaca dan gelas Balita/My First Big Kid. Anda bebas mengombinasikannya untuk menciptakan gelas sempurna yang cocok dengan kebutuhan perkembangan individual batita Anda.
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