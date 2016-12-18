SCF796/00
Untuk pertumbuhan gigi yang sehat*
Gelas sedotan Phillips Avent Bendy dengan gagang ergonomis ideal untuk minum pertama kali dengan sedotan dan mendukung pertumbuhan gigi yang sehat. Dikembangkan bersama ahli untuk menjadikan gelas ini gelas sedotan terbaik yang pernah ada.*See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bagian bawah sedotan bisa ditekuk agar sedotan menjangkau cairan dengan mudah, sehingga Anda bisa minum dalam posisi minum alami.
Sedotan memiliki katup anti-bocor terintegrasi untuk mencegah tumpah. Flip top melindungi sedotan dan mencegah kebocoran saat bepergian.
Gelas sedotan Philips Avent Bendy mudah dirakit dan dilepas. Semua komponen benar-benar aman di mesin cuci piring, untuk kenyamanan Anda.
Gelas sedotan Philips Avent Bendy ini dibuat dari bahan bebas BPA.
Gelas sedotan Philips Avent Bendy mendukung pertumbuhan mulut dan melatih otot-otot mulut, membangun kekuatan mulut.* Dikembangkan bersama pakar untuk menjadikannya gelas sedotan terbaik yang pernah ada.*
Pegangan gelas yang terintegrasi didesain ergonomis, memudahkan tangan kecil menggenggam gelas. Sedotan lembutnya yang fleksibel lembut di gusi, gelas yang ringan dan berukuran kecil menjadikannya ideal untuk minum pertama kali dengan sedotan.
Belajar minum sendiri adalah langkah penting dalam pertumbuhan anak. Kami mendukung perjalanan anak untuk belajar minum sendiri, membantu memudahkan transisi dari ASI atau botol ke gelas biasa. Dengan belajar dari profesional perawatan kesehatan, solusi kami yang beragam dengan dot, cerat lembut dan keras, sedotan, dan pinggiran gelas 360° mengikuti pertumbuhan anak Anda dan merangsang keterampilan motorik dan minum yang baru ia dapatkan. Solusi berkualitas premium kami dikembangkan dengan mengutamakan kenyamanan dan kebersihan.
Ukuran gelas
Negara asal
Item yang disertakan
Tahap perkembangan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.