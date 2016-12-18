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  • Mengganti sedotan dengan mudah seperlunya Mengganti sedotan dengan mudah seperlunya Mengganti sedotan dengan mudah seperlunya

    Philips Avent Gelas Sedotan

    SCF797/00

    Mengganti sedotan dengan mudah seperlunya

    Set sedotan pengganti Philips Avent Bendy berisi 2 sedotan. Set ini cocok untuk mengganti komponen yang hilang, atau mengganti sedotan agar gelas selalu bersih dan higienis setiap kali digunakan!

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    Philips Avent Gelas Sedotan

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    Mengganti sedotan dengan mudah seperlunya

    Pastikan bentuk gelas sedotan Anda selalu sempurna!

    • Set sedotan pengganti
    • 2-kemasan
    Cocok dengan semua Gelas Sedotan Bendy

    Cocok dengan semua Gelas Sedotan Bendy

    Gunakan apa adanya untuk Gelas Sedotan Bendy 10oz. Untuk gelas sedotan 7oz, gunakan gunting untuk memotong sedotan sepanjang 3cm. Lihat bagian samping kemasan untuk panduan mengukur.

    Sedotan bawah bisa ditekuk untuk memudahkan minum hingga tetesan terakhir

    Sedotan bawah bisa ditekuk untuk memudahkan minum hingga tetesan terakhir

    Bagian bawah sedotan bisa ditekuk agar sedotan menjangkau cairan dengan mudah, sehingga Anda bisa minum dalam posisi minum alami.

    Aman di mesin cuci piring

    Aman di mesin cuci piring

    Sedotan pengganti aman untuk mesin pencuci piring.

    Gelas Philips Avent mengikuti pertumbuhan anak Anda

    Belajar minum sendiri adalah langkah penting dalam pertumbuhan anak. Kami mendukung perjalanan anak agar ia bisa minum sendiri, membantu memudahkan transisi dari ASI atau botol ke gelas biasa. Dengan belajar dari profesional perawatan kesehatan, solusi kami yang beragam dengan dot, cerat lembut dan keras, sedotan, dan pinggiran gelas 360° mengikuti pertumbuhan anak Anda dan merangsang keterampilan motorik dan minum yang baru ia dapatkan. Solusi berkualitas premium kami dikembangkan dengan mengutamakan kenyamanan dan kebersihan.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Indonesia
      Y

    • Item yang disertakan

      Dua sedotan pengganti
      cocok untuk gelas 7oz dan 10oz
    Badge-D2C

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