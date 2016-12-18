SCF797/00
Mengganti sedotan dengan mudah seperlunya
Set sedotan pengganti Philips Avent Bendy berisi 2 sedotan. Set ini cocok untuk mengganti komponen yang hilang, atau mengganti sedotan agar gelas selalu bersih dan higienis setiap kali digunakan!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Gunakan apa adanya untuk Gelas Sedotan Bendy 10oz. Untuk gelas sedotan 7oz, gunakan gunting untuk memotong sedotan sepanjang 3cm. Lihat bagian samping kemasan untuk panduan mengukur.
Bagian bawah sedotan bisa ditekuk agar sedotan menjangkau cairan dengan mudah, sehingga Anda bisa minum dalam posisi minum alami.
Sedotan pengganti aman untuk mesin pencuci piring.
Belajar minum sendiri adalah langkah penting dalam pertumbuhan anak. Kami mendukung perjalanan anak agar ia bisa minum sendiri, membantu memudahkan transisi dari ASI atau botol ke gelas biasa. Dengan belajar dari profesional perawatan kesehatan, solusi kami yang beragam dengan dot, cerat lembut dan keras, sedotan, dan pinggiran gelas 360° mengikuti pertumbuhan anak Anda dan merangsang keterampilan motorik dan minum yang baru ia dapatkan. Solusi berkualitas premium kami dikembangkan dengan mengutamakan kenyamanan dan kebersihan.
Negara asal
Item yang disertakan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.