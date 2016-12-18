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  • Untuk pertumbuhan gigi yang sehat* Untuk pertumbuhan gigi yang sehat* Untuk pertumbuhan gigi yang sehat*

    Philips Avent Gelas Sedotan

    SCF798/01

    Untuk pertumbuhan gigi yang sehat*

    Gelas sedotan Phillips Avent Bendy dengan bentuk berkontur adalah pilihan yang tepat untuk balita aktif yang sedang tumbuh, dan mendukung pertumbuhan gigi yang sehat. Dikembangkan bersama ahli untuk menjadikan gelas ini gelas sedotan terbaik yang pernah ada.*

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    Philips Avent Gelas Sedotan

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    Untuk pertumbuhan gigi yang sehat*

    Desain katup anti-bocor untuk mencegah tumpah

    • Gelas sedotan Bendy
    • 300ml/10oz
    • 12 bulan+
    • 1-kemasan
    Sedotan bawah bisa ditekuk untuk memudahkan minum hingga tetesan terakhir

    Sedotan bawah bisa ditekuk untuk memudahkan minum hingga tetesan terakhir

    Bagian bawah sedotan bisa ditekuk agar sedotan menjangkau cairan dengan mudah, sehingga Anda bisa minum dalam posisi minum alami.

    Katup anti-bocor & desain flip top flip mencegah tumpah

    Katup anti-bocor & desain flip top flip mencegah tumpah

    Sedotan memiliki katup anti-bocor terintegrasi untuk mencegah tumpah. Flip top melindungi sedotan dan mencegah kebocoran saat bepergian.

    Sedikit komponen - mudah dirakit dan dibersihkan (aman di mesin cuci piring)

    Sedikit komponen - mudah dirakit dan dibersihkan (aman di mesin cuci piring)

    Gelas sedotan Philips Avent Bendy mudah dirakit dan dilepas. Semua komponen benar-benar aman di mesin cuci piring, untuk kenyamanan Anda.

    Pertumbuhan gigi yang sehat

    Pertumbuhan gigi yang sehat

    Gelas sedotan Philips Avent Bendy mendukung pertumbuhan mulut dan melatih otot-otot mulut, membangun kekuatan mulut.* Dikembangkan bersama pakar untuk menjadikannya gelas sedotan terbaik yang pernah ada.*

    Gelas Philips Avent mengikuti pertumbuhan anak Anda

    Belajar minum sendiri adalah langkah penting dalam pertumbuhan anak. Kami mendukung perjalanan anak agar ia bisa minum sendiri, membantu memudahkan transisi dari ASI atau botol ke gelas biasa. Dengan belajar dari profesional perawatan kesehatan, solusi kami yang beragam dengan dot, cerat lembut dan keras, sedotan, dan pinggiran gelas 360° mengikuti pertumbuhan anak Anda dan merangsang keterampilan motorik dan minum yang baru ia dapatkan. Solusi berkualitas premium kami dikembangkan dengan mengutamakan kenyamanan dan kebersihan.

    Bentuk berkontur dan tekstur anti-slip agar mudah digenggam

    Gelas 10oz adalah ukuran yang tepat untuk memastikan anak cukup minum sepanjang hari dan saat sedang aktif. Desain flip topnya menjaga sedotan selalu bersih saat bepergian. Bentuk berkontur dan tekstur anti-selip memudahkan gelas digenggam oleh tangan kecil batita, sehingga anak bisa dengan percaya diri mengembangkan kemampuan minumnya sendiri.

    Spesifikasi Teknis

    • Ukuran gelas

      10oz/300ml
      Y

    • Negara asal

      Indonesia
      Y

    • Item yang disertakan

      Cangkir
      1
      Flip top
      1
      Sedotan
      1

    • Tahap perkembangan

      Tahap perkembangan
      12 bulan+

    Badge-D2C

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    • 90% dari 200 dokter gigi anak A.S. yang disurvei setuju bahwa desain gelas sedotan kami memungkinkan pertumbuhan mulut yang sehat. 89% setuju bahwa minum dengan sedotan melatih otot-otot mulut, membangun kekuatan oral (riset independen online, A.S, April 2016). Dikembangkan bersama dokter anak spesialis wicara, dokter gigi, ergonomis, dan bidan.
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