Gelas Philips Avent mengikuti pertumbuhan anak Anda

Belajar minum sendiri adalah langkah penting dalam pertumbuhan anak. Kami mendukung perjalanan anak agar ia bisa minum sendiri, membantu memudahkan transisi dari ASI atau botol ke gelas biasa. Dengan belajar dari profesional perawatan kesehatan, solusi kami yang beragam dengan dot, cerat lembut dan keras, sedotan, dan pinggiran gelas 360° mengikuti pertumbuhan anak Anda dan merangsang keterampilan motorik dan minum yang baru ia dapatkan. Solusi berkualitas premium kami dikembangkan dengan mengutamakan kenyamanan dan kebersihan.