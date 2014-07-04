SCF922/03
Sterilisasi ringkas dan efektif
Ringkas dan mudah digunakan, pensteril uap elektrik 2-in-1 Philips Avent memungkinkan Anda mensterilkan botol standar dan berleher lebar dalam satu langkah mudah.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Efisien mensterilkan botol dan aksesori, dengan memasukkan dot, tutup, dan empeng dalam keranjang kecil yang disertakan. Pensteril juga memiliki desain ramping yang hemat ruang.
Pensteril menjaga isinya - botol susu, pompa ASI, dsb. - tetap steril hingga 24 jam jika tutupnya tidak dibuka.
Siklus sterilisasi berlangsung sekitar 10 menit, kemudian pensteril akan mati otomatis.
Pensteril berdesain ringkas namun dengan cerdas mampu memuat 5 botol susu Philips Avent sekaligus.
Tutup pensteril didesain cerdas sehingga dapat digantung pada sisi pensteril setelah digunakan atau dipakai untuk mengambil dan menaruh botol susu dan produk lainnya dalam posisi berdiri.
Pensteril sesuai untuk digunakan dengan botol susu berleher standar dan lebar. Juga cocok untuk produk bayi lain seperti pompa ASI dan aksesori.
Daya
Spesifikasi teknis
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Item yang disertakan
Kesesuaian
Tahap perkembangan
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