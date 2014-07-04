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  • Sterilisasi ringkas dan efektif Sterilisasi ringkas dan efektif Sterilisasi ringkas dan efektif
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    Philips Avent Pensteril uap elektrik 2-in-1

    SCF922/03

    Sterilisasi ringkas dan efektif

    Ringkas dan mudah digunakan, pensteril uap elektrik 2-in-1 Philips Avent memungkinkan Anda mensterilkan botol standar dan berleher lebar dalam satu langkah mudah.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Pensteril uap elektrik 2-in-1

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    Sterilisasi ringkas dan efektif

    Desain hemat tempat

    • Membunuh 99,9% kuman berbahaya
    • Mensterilkan dalam 10 menit
    • Cukup untuk 5 botol Philips Avent
    • Desain 2-in-1 yang hemat tempat
    Desain pensteril 2-in-1

    Desain pensteril 2-in-1

    Efisien mensterilkan botol dan aksesori, dengan memasukkan dot, tutup, dan empeng dalam keranjang kecil yang disertakan. Pensteril juga memiliki desain ramping yang hemat ruang.

    Steril hingga 24 jam jika tutup tidak dibuka

    Steril hingga 24 jam jika tutup tidak dibuka

    Pensteril menjaga isinya - botol susu, pompa ASI, dsb. - tetap steril hingga 24 jam jika tutupnya tidak dibuka.

    Siklus cepat dan fungsi mati otomatis

    Siklus cepat dan fungsi mati otomatis

    Siklus sterilisasi berlangsung sekitar 10 menit, kemudian pensteril akan mati otomatis.

    Desain lebar

    Desain lebar

    Pensteril berdesain ringkas namun dengan cerdas mampu memuat 5 botol susu Philips Avent sekaligus.

    Desain tutup multi-fungsi cerdas

    Desain tutup multi-fungsi cerdas

    Tutup pensteril didesain cerdas sehingga dapat digantung pada sisi pensteril setelah digunakan atau dipakai untuk mengambil dan menaruh botol susu dan produk lainnya dalam posisi berdiri.

    Mensterilkan beragam botol, pompa ASI, dan aksesori

    Pensteril sesuai untuk digunakan dengan botol susu berleher standar dan lebar. Juga cocok untuk produk bayi lain seperti pompa ASI dan aksesori.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Voltase
      220-240  volt

    • Spesifikasi teknis

      Waktu sterilisasi
      10 menit
      Tegangan
      50-60Hz
      Konsumsi daya
      600  W
      Klasifikasi Keamanan
      Kelas 1

    • Berat dan dimensi

      Dimensi
      260x308x180  milimeter
      Berat
      1.5  kg

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Bahan

      Polipropilena
      Y

    • Item yang disertakan

      Electric steam sterilizer
      1 buah

    • Kesesuaian

      Kompatibel dengan rangkaian produk Philips-Avent
      Y

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

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